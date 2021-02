CARBAP se opone a un posible aumento en las retenciones. También opinó la SRLF

El presidente del consejo de CARBAP, Matías de Velazco, afirmó que “cayó muy mal la posibilidad de una suba en las retenciones” al sector. En declaraciones a Días Distintos por Radio Provincia dijo que “esa medida sería un error del gobierno porque la solución de los problemas no es poniendo más impuestos a los productores”. De Velazco afirmó que “el alto valor de los alimentos es en gran parte por los impuestos” y enfatizó que “el problema en la Argentina es el Estado”. Agregó que “el diálogo con el gobierno siempre está, pero tendrían que hablar con mayor conocimiento. Se sabe que no hay paciencia en el campo para soportar estas medidas kirchneristas de manejo de mercado”. En tanto, en nuestra ciudad, Mariano Meliante, presidente de SRLF, afirmó este viernes a la 91.5 que «es claro que el país no está funcionando y el gobierno aún no toma decisiones para que ocurra lo contrario, más allá de este tiempo de pandemia. Si suben las retenciones estamos a las puerta de un conflicto porque el campo no se quedará de brazos cruzados. Lo que está sucediendo con la suba de alimentos es que en realidad los precios, los salarios, todo está debajo del dólar»

Comparte esto: Tweet