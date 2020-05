Caso Minoli: fueron arrestados los 3 imputados

En el marco de I.P.P. N° 2555/20 caratulada ROBO TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU COMISIÓN EN POBLADO Y EN BANDA, CON ESCALAMIENTO Y POR EFRACCIÓN (Arts. 167 inc. 2do. Y 3ero., inc. 4to. En función del Art. 163 inc. 4to. Del Código Penal) EN CONCURSO REAL CON HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR ALEVOSIA, Intervención de la Ayudantía Fiscal Local, y UFI. Nro. 11 Dpto. Jud. Azul, solicitando el fiscal Martin Pizzolo ante las pruebas dadas por las investigaciones y resultando positivos de los últimos allanamientos , por ello, el Juez Dr. Suarez ordena la detención de los 3 imputados .

Todo en virtud del Ilícito perpetrado por los 3 sujetos en las Instalaciones del Hotel situado sobre Ruta 3 Prolongación Avenida Independencia, donde la victima de autos Hugo Cesar Minoli de 39 años de edad, resulto sufrir un Robo y ser Lesionado de Gravedad mediante tres heridas punzantes con arma blanca. Los imputados estarán arrestados , hasta un juicio oral y público..