Conferencia por el primer caso autóctono

Esta madrugada se confirmó el segundo caso positivo de coronavirus dentro de nuestra ciudad. Ante tal noticia, el Intendente, Alberto Gelené y el Secretario de Salud, Juan Tibiletti, brindaron una conferencia de prensa, anunciando más detalles del caso y las medidas a tomar de ahora en adelante.

El intendente fue el encargado de indicar que este es el primer caso autóctono dentro de nuestra ciudad y que la mujer, menor de 50 años, se contagio a través de otra persona que transita en zonas de alta circulación del virus. “A partir de ahí se disparo el estudio epidemiológico para determinar las medidas necesarias de aislamiento y control”, remarcó Alberto Gelené quien determinó que esta tarea es a fin de “prevenir posibles contagios y requiere un tratamiento importante. Tenemos que estar alertas”.

Además aclaró que el marido de la paciente está relacionado con actividades esenciales. Y recordó “Muchas personas desde Las Flores circulan por lugares con zonas de riesgo, por eso tenemos que seguir extremando los cuidados de bioseguridad; como la desinfección, el lavado de manos, usar el tapaboca, no asistir a reuniones y mantener distancia. Además, si vienen de una zona de riesgo, hay que hacer cuarentena obligatoria (…) hay que tratar de controlar esta realidad. Vamos a seguir con las actividades que hasta hoy están autorizadas hasta que el estudio epidemiológico diga lo contrario”.

Aparte, brindando más detalles del caso positivo, el médico Juan Tibiletti explicó “se trata de una paciente menor de 50 años. Tenía molestias en el cuello, dolor muscular y cefalea. Es esposa de un transportista que viaja de Olavarría al AMBA. Su marido está sin síntomas y ella presento 48 horas así. Ayer le indique el resultado positivo y estaba mejorando, pero obviamente aislada en su domicilio con sus hijos”. También indicó que, por el estudio epidemiológico, se analizan posibles contactos. Según informó la mujer, 72 horas antes de presentar los síntomas, no había estado con nadie. “Puede haber algún contacto estrecho con el marido. Se tomaran medidas para todas aquellas personas que estuvieron más de 15 minutos a menos de dos metros con esa persona”, declaró el Secretario.

Por otro lado, para la tranquilidad de los ciudadanos, contó que los hijos –de 15 años para abajo- no han tenido salidas. “Ahora tienen que cumplir 10 días completos de aislamiento. Si en los últimos 3 días no hubo síntomas, incluso sin la necesidad de volver a hacer un hisopado, se da el alta. Sí o sí toda la familia estará aislada 10 días. Si aparecen síntomas veremos como sigue todo”. Ante esto, también aclaró que por ahora no se hará un hisopado al resto de la familia, pero que todos deben mantenerse aislados en su hogar.

“Lo más importante es recordar que nuestro segundo caso viene a través de un transportista. La gente que transita en zonas de alta circulación del virus no pueden hacer actividades recreativas, ir a gimnasios, restaurantes ni iglesias. Estamos en la peor parte del virus, en el AMBA hay muchos casos y es cuando más cuidado debemos tener. Si tenemos que volver para atrás lo haremos”, concluyó el profesional.