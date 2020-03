Coronavirus: El municipio alerta a la población

Con motivo de las normas a nivel nacional donde se está evitando la conglomeración de gente, y en el marco del programa “Las Flores se protege”.. el Municipio de Las Flores está dando una serie de medidas que tiene como objetivo llevar adelante las mejores acciones, así comenzaba el intendente con un video acompañado por el secretario de salud en la red social face y donde muchos medios conectaron en una especie de cadena local evitando la participación in situ de los periodistas.

Las indicaciones del municipio:

Se ha dispuesto desde la municipalidad licenciar a los mayores de 60 años.

No a las actividades de aglomeración de gente, suspendiendo las clases en las escuela de arte, cultura, talleres, tampoco tendrá actividad la pileta climatizada por 15 días. Por otro lado se tomaron recaudos en los servicios de salud municipal CAPS, dosificando los turnos con el criterio de no saturar las salas de espera, también indico el intendente, evitar las reuniones familiares, los encuentros, limitar la concurrencia a lugares públicos y contemplar un metro cuadrado por personas, evitar ir a los bancos, igual los lugares de abastecimientos como supermercados. En los centros de promoción municipal y jardín maternal, se promueve la no concurrencia, Acompañando el municipio en las necesidades básicas.

Secretario de Salud Juan Tibiletti: Las medidas son para disminuir la velocidad del contagio de esta infección.

Si esta infección se propaga rápidamente, puede pasar lo que ha pasado en otros países que se satura el sistema público.

Por eso es importante tener una conciencia social solidaria, y entendamos que tenemos que estar más en nuestras casas que en la calle….nuestro hospital cuenta con los sistemas para proteger la sociedad.