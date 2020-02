Corsolandia: Exitosa noche de sábado y convocatoria a reyes

Repitiendo la cantidad de público que asistió en la noche del viernes, (2000 personas), el sábado fue la segunda de la edición número 50, y como opera prima para la comisión, inclusive para la parte gubernamental, había muchísimas incógnitas. Anoche hablamos con quien tiene la genética de la fundación, Federico Dorronsoro….» tiene algo genético, familiar que lo traemos en la médula, sobre todo asombrado por la cantidad de gente que se nos acerca a colaborar desinteresadamente a darnos una mano. Yo creo que es un evento que está en el corazón de la gente, si bien nació frente a la terminal de ómnibus, acá es donde se llevo a cabo. «ser el nieto del fundador tiene todo una responsabilidad, me trajeron y desde ahí me convocaron, tuve que decir que si porque me daba muchas ganas y mucho orgullo representar algo de la familia. Si estoy exhausto, somos una organización inexperta con algunos errores, que para el año que viene queremos corregir.

La comisión convoca a todos los reyes

Las flamante comisión de Corsolandia, convoca a los reyes elegidos desde el nacimiento de Corsolandia, para hacerles entrega de un diploma con motivo de los 50 años. La cita es hoy a las 20.30 hs.