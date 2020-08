Covid-19: Delicada situación en nuestra ciudad

Los casos positivos de coronavirus dentro de nuestra ciudad se siguen sumando. Al día de hoy, Las Flores tiene 4 ciudadanos que se encuentran cursando la enfermedad de los cuales uno (89) se encuentra internado. Por ese motivo, se realizó una nueva conferencia de prensa donde el Intendente, Alberto Gelené; el Secretario de Salud, Juan Tibiletti y el Director del Hospital Mauricio Alejandro, dieron detalles de la realidad que se vive por estas horas.

El intendente, manifestó “como todos sabemos y decíamos al principio del aislamiento, este virus no tiene vacuna. La única vacuna es el cuidado que cada uno de nosotros tenemos que realizar para no ponernos en riesgo de contagiarnos y contagiar a los demás”. Al mismo tiempo, remarcó las medidas necesarias que hay que tomar para evitar los contagios (distanciamiento social, uso obligatorio de tapaboca/nariz, lavado de manos, desinfección y no compartir mates ni utensilios). “La Argentina en general se encuentra en situación buena, en relación con otros países (…) nos estamos sorprendiendo por lo que pasa en las ciudades de a nuestro alrededor. El interior bonaerense está sufriendo el avance de la pandemia y sus contagios. Es importante que seamos conscientes de la necesidad de cuidarnos mucho para revertir esa situación que en Las Flores hoy está sucediendo”, agregó.

A continuación se refirió a los jóvenes, valorando todo el esfuerzo que realizaron durante los primeros meses de aislamiento, y pidió “hoy, nuestros jóvenes, son los que nos pueden dar la mano para que el virus no se replique en la ciudad. Apeló a todos los florenses, pero sobre todo a los jóvenes para que no se encuentren, que no compartan el mate. Así nos ayudan a todos los florenses, a sus familias en primer lugar y a todos; ni hablar de quienes, por su trabajo, tienen que transitar por zonas de alta circulación del virus. No podemos compartir nada, ni mates, ni utensilios, por más que sean familiares o amigos. Los casos que hoy tenemos, es por esa situación”.

“Los hisopados que se están realizando, que tendrán resultado mañana, dependerán de cómo sigue nuestra ciudad a partir del lunes”, subrayó el intendente, diciendo que apelan a la responsabilidad de los aislados, de quienes tienen coronavirus y de quienes han mantenido contacto con estos.

Luego, Juan Tibiletti, informó “ayer dos casos resultaron negativos. Eso nos alegra porque habían sido contacto estrecho con la primer paciente con Covid-19 y a su vez, habían tenido contacto con muchos municipales y gente del hogar de ancianos. Por otro lado, se confirmaron 2 nuevos casos. Uno es familiar directo y el otro estamos averiguando el vínculo de contacto. A partir de hoy realizaremos más hisopados, ya se mandaron 3 muestras y seguro se manden más en las próximas horas”.

También contó que un profesional de la salud que presta servicio en Las Flores, que se encuentra en Buenos Aires, tiene coronavirus. Según informó, no se contagio ni contagio a nadie en nuestra localidad.

“Todo lo que hagamos tendrá consecuencias. Si las minimizamos serán mínimas las posibilidades de contagio. No estamos como para juntarnos con amigos o familiares, no es el momento. Nos falta mucho aún para que esto termine”, destacó el médico.

Además, Mauricio Alejandro, hizo hincapié a lo ya dicho por el Secretario de Salud y el Intendente. “Cada vecino tiene las herramientas para poner en práctica todas las medidas preventivas para no contagiarse”, remarcó. Seguidamente, sostuvo “tenemos nuestro primer caso de coronavirus hospitalario. Es una persona de 89 años de edad, que ingreso hace 3 días con un cuadro febril y Neumonía. Ayer me informaron que era positivo el resultado del hisopado. En estos momentos ya dejo de tener fiebre y no necesita respirador. Pero dada su edad, es paciente de riesgo”. También aclaró que hoy ya bajó la ocupación de camas en clínica y Terapia Intensiva y que, en los próximos días llegaran más fármacos e insumos.