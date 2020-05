Cristian Chiodini: «Treinta personas fabrican indumentaria hospitalaria en la ex fábrica GGM»

Cristian Chiodini, Secretario de Desarrollo Productivo hizo referencia a la realidad comercial, productiva y económica que actualmente se vive en el interior de nuestra ciudad.

“La voluntad de este gobierno municipal siempre ha sido acompañar a los trabajadores”, manifestó el Secretario con respecto a la reunión que se llevó a cabo ayer por la tarde, con distintos comerciantes locales. Durante más de dos horas, más de veinte vecinos contaron, frente al Intendente y sus funcionarios, cómo viven esta situación –con sus locales cerrados desde hace más de dos meses o con horarios limitados-. Desde el Ejecutivo, prometieron trabajar en los casos puntuales para poder ayudarlos.

Desde que comenzó el aislamiento, según lo indicado por Chiodini, desde su área se acompañó la producción de actividades agropecuarias, las cuales estaban exceptuadas del aislamiento. “A medida que pasaron los días, hemos podido ir abriendo actividades. Siempre demostramos voluntad de acercamiento y acompañamiento”, sostuvo.

En La Pampa se está analizando la reapertura de restaurantes, bares, confiterías y gimnasios. Algo similar sucede en Jujuy y Mendoza. Sobre esto, el funcionario declaró “cada una de las jurisdicciones, de acuerdo al tránsito de la pandemia, tienen distintas posibilidades de apertura. Siempre con actividades permitidas o no prohibidas”.

Por otro lado, dio a conocer que en la ex empresa GGM, hay gente trabajando. “Desde hace tres semanas, en marco de las autorizaciones locales y valorando la necesidad de que vecinos tengan un trabajo digno, 30 personas están confeccionando indumentaria hospitalaria en el edificio de la ex fabrica de GGM. Como un proyecto a futuro, la idea es incorporar más trabajadores vinculados al calzado”, informó Cristian. Al mismo también, comparando esto con la situación actual que atraviesa CooperShoes, remarcó “el gerente habla todos los días con nosotros. Hoy tiene demanda los insumos hospitalarios. No todas las fábricas tienen la posibilidad de producir otros elementos. En eso estamos trabajando”.

También dio su mirada sobre el futuro productivo en nuestro país, provincia y ciudad. “Es una incógnita en todos los sentidos. Todo lo que es turismo está totalmente parado. En algunas ciudades, como Tandil, se busca que sean turistas los mismos ciudadanos y no personas de afuera (…) esto no es demasiado alentador. No sabemos cuándo se puede normalizar, entre comillas, la situación. Hoy se tratan de cuidar las cuestiones básicas y que la curva no supere lo sanitario”, destacó.