A tener cuidado con las Fake News

Seguro que en los últimos días vieron como las redes sociales y WhatsApp se han convertido en un foco de infección informativa por culpa de la ingente cantidad de bulos (información falsa) que van y vienen por todos los chats en los que participamos.

Opiniones de expertos que contradicen las versiones oficiales, métodos de contagio, teorías de la conspiración… el caso es que ayudan bastante poco no solo a mantener la calma, sino a centrarnos en lo que nos preocupa: terminar con la pandemia.

En medio de este caos, muchas veces no somos conscientes de que nosotros somos la vacuna contra la pandemia: por un lado quedándonos en casa y no salir para evitar el contacto con otras personas, y en la parte virtual, no ayudando a que las noticias falsas se propaguen de manera irresponsable.