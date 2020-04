Cuidemos el gran capital: 0 sospechosos – 0 Infectados

Cada vez se convierte mas difícil mantener dichos parámetros, 0 infectados – 0 casos sospechosos.

Mientras en diversas ciudades no lejanas van apareciendo casos concretos, y varios sospechosos, en nuestra ciudad podemos decir que el virus no ha ingresado todavía. Es indudable que cada día que pasa, el esfuerzo hay que doblegarlo para mantener una ciudad inmunizada, difícil, pero la realidad y el poder lo tiene el ciudadano respetando el protocolo y quedándose en casa. Salen directivas a nivel nacional , provincial y local, pero lejos de lograr el cometido si el ciudadano no hace caso.

INFORME MUNICIPAL: