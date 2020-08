CULTURA: JUEGOS BONAERENSES 2020

Este año, como consecuencia de las medidas que rigen en nuestro país por la pandemia COVID 19, la Subsecretaría de Deportes junto con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural de la Provincia de Buenos Aires, invitan a todas las Áreas de Deportes, Cultura, Discapacidad y Adultos Mayores de todos los distritos de la provincia, a participar de esta propuesta de los Juegos Bonaerenses 2020, Edición Virtual, un nuevo formato de torneo que permite igualar las condiciones de acceso de los participantes independientemente de las fases sanitarias en que se encuentre cada uno de los municipios y que funciona como una herramienta de acompañamiento y expresión para la comunidad deportiva y cultural de la provincia.

Estos Juegos Bonaerenses se desarrollarán de un modo diferente respecto a competencias anteriores; teniendo en cuenta que las prácticas humanas cambiaron rotundamente, se proponen nuevos escenarios de construcción de sentido en torno a la cultura y el deporte. La Edición Virtual 2020 propone seguir brindando oportunidades de participar en este histórico evento a todos los bonaerenses a pesar de la realidad que nos toca atravesar durante la Emergencia Sanitaria.

EN CULTURA LAS DISCIPLINAS SON:

Juveniles: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional); Malambo.

Personas con Discapacidad –Juveniles: Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral; Canto.

Adultos Mayores: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal.

En esta edición podrán participan las categorías: a) Juveniles: sub 15 (los nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008), sub 18 (los nacidos en 2002, 2003 y 2004) y única (los nacidos entre 2002 y 2008); b) Adultos Mayores: única (los nacidos en 1960 inclusive y anteriores); y c) Personas con Discapacidad (PVD): única (los nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Para más información dirigirse a la sede de la oficina de Cultura Av. General Paz 570, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; telefónicamente al número 2244-442387 o por mail a: cultura@lasflores.gob.ar