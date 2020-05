Daniel Cuccaro: «Esta pandemia es igual a una guerra bacteriológica»

Esta mañana el Lic. Daniel Cuccaro estuvo reflexionando sobre los efectos que está dejando el coronavirus en cuanto a la naturaleza, el clima y por supuesto, las personas.

“Cuando el ser humano deja de contaminar y avasallar contra la naturaleza, ésta se recupera. Las cosas podrían volver a un ritmo medianamente normal, el problema en realidad no son las personas sino los grandes monopolios. Nosotros vivimos en el campo y disfrutamos de una realidad distinta de las que viven las personas en conglomerados como Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, New York o San Paulo”, empezó a relatar Cuccaro quien enseguida agregó “la pandemia está cambiando varias cosas. La gente está saliendo de esas ciudades, yendo al campo. Es la nueva tendencia. Cuando pasa esto nos damos cuenta de que las ciudades son frágiles. La gente avispada, se está dando cuenta de qué es primordial”.

Continuando con sus posturas, manifestó “nuestros abuelos nos enseñaban que era primordial lavarse las manos. Las nuevas generaciones se fueron olvidando de eso, pero es algo muy importante para la salud”

“En nuestro pueblo no hay ni un solo caso. Todos los años hay personas que contraen la gripe corona, no el covid-19. No hacemos este desastre de cerrar todo y todos los años alguien se muere, pero este año estamos mejor que otros. No es para desesperar, es para pensar qué puedo hacer con mi vida para mejorarla”, sostuvo el Licenciado y periodista, remarcando también la importancia de la alimentación y el ejercicio como medidas preventivas para cualquier enfermedad.

Otro de los factores que inmunizan al cuerpo y la mente, según él son las relaciones estrechas. Cuando la pandemia pase, y con ella el aislamiento, las personas deberán volver a abrazarse y besarse, puntualizó Daniel, para mantener así un equilibrio emocional.

“Esta pandemia es igual a una guerra bacteriológica. Cuando culmine habrá un cambio de mentalidad a favor de la naturaleza”, concluyó.