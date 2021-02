De cara a las elecciones internas: “El radicalismo que propone Maxi Abad es una lista de pertenencia”

En el día de la fecha conversamos con el dirigente por la UCR y concejal de la bancada de J x C Valentín Gennuso, quien se refirió de cara a las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 21 de Marzo. “nosotros con una lista única estamos acompañando a Maximiliano Abad que a trabajado mucho con nosotros. Es un dirigente que nos apoyó muchísimo y creemos que es el dirigente que tiene que conducir las riendas del radicalismo sin dudas…” Enfatizaba Gennuso. Al ser consultado si hubo fricción, o cual fue el motivo de la división con la lista que lidera Posse… “No sé si es fricción, sino que hay distintas facetas. El radicalismo que propone Abad es una lista de pertenencia con dirigentes que han estado siempre en el radicalismo. Nosotros en Las Flores el radicalismo necesitaba una renovación, un radicalismo con ideas, con gente nueva. Encontramos un radicalismo vacío desde todo punto de vista, en lo institucional y en lo edilicio…” al memorizar la genética de Maxi,… “Abad tiene una larga militancia desde su época estudiantil, ex presidente de la Franja Morada, ex presidente de la FUBA, concejal en Mar del Plata y luego pudo acceder a la legislatura bonaerense y actual jefe de la bancada en la Cámara de Diputados….” Valentín también dijo; “El ex gobernador Salvador le ha dado el apoyo para acompañar a Abad. En Las Flores somos lista única aunque sabemos que Richard Varela está trabajando para Posse. Pero en nuestra ciudad, a nivel local, el único candidato es Sebastián Lizarraga, acompañado por Valeria Vitale y Luciana Plini en los cargos principales. En buena hora que haya elecciones internas para saber quién dirige los destinos del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, por esto, el sábado llegará Gastón Mannes, dirigente radical y militante activo… El ha decidido participar en política, involucrarse en este armado. Nos estaremos reuniendo en el Comité, será interesante escucharlo porque al igual que él se ha sumado su hermano Facundo, el famoso neurocirujano y escritor. El es convencional de “Adelante Buenos Aires”, uno de los referentes más importantes de este espacio. Vamos a tener una ronda de prensa para que los medios también puedan estar.

ENTREVISTA COMPLETA A VALENTÍN GENNUSO

