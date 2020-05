Desde hoy remates con compradores de la SRLF

A través de un llamado telefónico hoy se entrevistó a Mariano Meliante, Presidente de la Sociedad Rural de Las Flores. Tras un tiempo sin hablar con él, contó que a partir de hoy comienzan los remates y cuáles serán las características de los mismos. También habló de la situación actual del campo y de las acciones solidarias que están realizando los productores, dentro de nuestra ciudad.

“A partir de hoy tenemos el primer remate y el jueves el de Sáenz Valiente Bullrich. Son actividades importantes que dejan un importante movimiento económico para el pueblo. Será solo con compradores habilitados, no pueden estar los vendedores; porque no son muchos los que compran”, destacó Mariano; aclarando también que no es lo mismo hacer los remates de forma virtual a que sean presenciales, con todos los recaudos implementados.

En cuanto a los valores que se manejan, informó “los números vienen estables. Muchos cortes, por la pandemia, están bajando de precio porque no tienen donde venderse. Incluso bajaron a comparación de 15 o 20 días atrás”.

Aparte, Meliante habló sobre su cargo dentro de la Sociedad Rural. “Se posterga la próxima elección hasta que estén permitidas las reuniones sociales. Estoy con mandato vencido, esperando que se pueda llevar a cabo la Asamblea y elegir a la nueva comisión”, remarcó.

Por otro lado también dio detalles de las donaciones de insumos que cedieron al Hospital y la carne que donan para el Municipio. “Se donó más de 200 mil pesos y una vez por semana o cada 10 días se dona carne al Municipio. También hicimos una compra de insumos para la parte quirúrgica del Hospital. Fue una compra de cuarenta mil pesos. Ahora estamos con otra donación, algo que será muy útil para todas las personas que entren al Hospital”, declaró.

Al final de la nota contó cómo se encuentran con respecto a las retenciones. “El dialogo con el presidente está aunque se subió el impuesto a la soja más de lo que habíamos quedado. Obviamente, con esta pandemia nos quedamos callados. Pero así se perjudica a los productores chicos (…) miles y miles de productores desaparecieron con el Kirchnerismo. Este tipo de políticas no ayuda a nadie. Las Flores tendría que ser una ciudad riquísima, sin desempleo, sin planes. Tendría que estar económicamente increíble pero los políticos se llevan mucho y vuelve poquísimo”, manifestó como cierre.