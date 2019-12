Cómo desintoxicar el organismo luego de las fiestas

Juan Pablo Labollita, Lic. en Nutrición contó esta mañana cómo desintoxicar el cuerpo luego de los excesos de Navidad y lo que serán los festejos por año nuevo.

«Es muy importante que en la próximas fiestas no haya un atracón. En estos días hay que subir el consumo de frutas y verduras y de líquidos, para estar bien hidratados. Y complementar con carnes, pollos y pescados sin grasa y sin aceite. Ya comimos mucha grasa y mayonesas en las fiestas. Ahora, en estos días, hay que bajar la ingesta», remarcó el profesional.

Sobre otros cuidados, explicó «para quienes hacen actividad física pueden seguir igual, pero si no hacen tienen que empezar de a poco. Cuando no hay un hábito, tienen que ser progresivos en el cambio. Pero sobre todo no llegar al atracón».

Además dio algunos menús fáciles, livianos y que aportan todos los nutrientes que necesita el cuerpo. «Para almorzar, hoy podrían hacer atún, arroz yamaní o integral y una ensalada de zanahoria rallada. De postre fruta o ensalada de fruta sin azúcar. A la tarde un licuado o un yogurt descremado. Para la noche podrían cenar algunas verduras al horno con carne magra o suplemento de carne si son vegetarianos», aconsejó Juan Pablo.