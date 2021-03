Dr. Claudio Zamora y la pandemia en España: “Ya estamos en la tercera ola”

El florense radicado en Málaga desde hace dos décadas con su familia, contó este martes en la 91.5 la actualidad de la pandemia en España. “Nos afectó como a todo el mundo, acá vamos por la tercera ola de contagios…lo curioso es que hay un malestar social muy grande con el gobierno..Nunca sabemos quiénes son los expertos..En Málaga los contagios han bajado mucho..Las Unidades de Cuidados Intensivos se van descongestionando..Se temía que iba a colapsar como en la primera ola, hasta ahora no. Ahora se viene Semana Santa que se vive profundamente…eso va a hacer que las alarmas salten nuevamente…” sobre la parte comercial, dijo: “El comercio decayó también. Aquí en Málaga llama la atención la oferta de locales que se alquilan o venden. Aquí hubo ayuda al autónomo o al trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia. La empresa daba la posibilidad al trabajador que, antes de despedirlo, la Seguridad Social le pagaba parte de su sueldo para el trabajador de cuenta propia. Aquellos que tenían alquileres, había medidas como prórrogas. Son medidas que son insuficientes porque no alcanza a cubrir el cierre de comercios que fue muy importante…” también Claudio se refirió al motor español que es el turismo..; “La actividad turística también decayó, dijo, ha habido una rebaja en las empresas de ese rubro. Aquí en Málaga, Madrid o Barcelona…” y sobre la vacunación también acotó: “Aquí se han distribuido unas 4,5 millones de vacunas. 1,3 dosis ya se han aplicado. Esto va por etapas, en la primera ola nadie quería vacunarse y ahora sí. Tenemos tres tipos de vacunas que son las que están a disposición, Moderna, Pfizer y Astrazeneca. Los fines de semana no vacunan, es muy lento el operativo digamos. Siempre dentro de lo que es el calendario de vacunación cada comunidad autónoma lo dispone en base a las dosis que disponen. Por algunos errores, podría correr peligro la segunda dosis. Aquí la vacunación VIP también existe si podemos llamarlo así. 300 funcionarios o alcaldes se han vacunado. Acá no hay soporte legal, no hay una autorización para que los políticos se vacunen. Sólo 3 han renunciado. Pusieron su cargo a disposición…”

ENTREVISTA COMPLETA

