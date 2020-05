Efectivos locales encontraron a Antonella Bagliani y su hijo

Ayer por la noche, luego de casi una semana de búsqueda e investigación, desde la Comisaria Comunal encontraron en la ciudad de La Plata a Antonella Bagliani y su hijo de 4 años. Como anunciamos ni bien supimos la noticia, ambos se encuentran perfectamente. Para conocer más detalles del caso, el Comisario Sebastián Guillen indicó que este hecho se dio por una problemática familiar interna.

“Desde el día que se dio a conocer la desaparición de esta chica y su nene de 4 años, la población quería saber qué había pasado. Nosotros empezamos a buscarla el 22 de Mayo”, comentó.

Tanto los efectivos de la Policía Comunal y Sub DDI fueron los encargados del operativo. “Se hizo un relevamiento en toda la ciudad. Al no estar acá pedimos colaboración a otras ciudades. Ayer, una parte del grupo de prevención, viajamos a La Plata y en uno de los domicilios en los cuales buscamos, encontramos a esta chica y al menor. No hay situaciones anómalas, están bien”, informó el comisario.

Y agregó “Nos constituimos en una comisaria de La Plata y por disposición de la Fiscalía, se le notifico de la causa Judicial. Había expedientes que indicaban para el traslado del menor a Las Flores, asistiendo la madre con él”. Según lo dispuesto, el niño de 4 años tiene que estar en el domicilio de su progenitor, hasta que salga lo contrario.