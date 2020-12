El conductor radial y músico local Cani Minoli dialogó este miércoles con Ernesto Varela en “El Periodístico” y se refirió a una iniciativa original para este 31 de diciembre.

Se me ocurrió como forma de darnos fuerza entre ciudadanos, ya que nos damos un aplauso todos nosotros, hemos pasados feos y buenos, uno tiene que ver para que lado buscarle, es un año para reinventarte, y este caso es apoyar la campaña de mas luces, menos ruido, me pareció una buena propuesta esto de salir y aplaudir, que sea una manera de unir a los florenses. Ya que hemos brindado tantos aplausos al personal de salud y al personal policial o bomberos qué mejor que cuando lleguen las doce junto al brindis para recibir el año nuevo salir a la calle a aplaudir de manera simbólica pero también de descarga como para decir acá vamos de nuevo. Minoli, quien padeció de Covid-19, ahora recuperado, contó que se extraña mucho en cuanto a lo musical lo que uno venía haciendo, extraño mucho estar arriba pero también abajo del escenario, el contacto con la gente. No es el mismo sentimiento que encontrarnos para abrazarnos y compartir un momento, va a llevar mucho esfuerzo. Sobre la juntada en la laguna, Cani dijo que es muy difícil de llegar a un acuerdo porque hay gente que se quiere juntar, tienen derecho como todos pero también tienen que tener en cuenta que son los que más pueden repartir el virus, tienen que pensar en los mayores de su familia, yo fui joven y fui rebelde digamos y entiendo las ganas de los chicos. Sabiendo que el 31 será inevitable hay que tomar medidas. Que se junten en grupo pero no en masa, se puede hacer pero de forma más controlada. El rubro musical la ha pasado muy mal, músicos, sonidistas y todo lo que tiene que ver con organizar un espectáculo. Conozco gente que ha vendido sus pertenencias porque no quedaba otra alternativa.

ENTREVISTA

El 31 a las 24 hs: “Aplausos por Pirotecnia”

Comparte esto: Tweet