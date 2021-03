El ejército estadounidense prueba un panel solar en el espacio con el que pretende enviar energía a cualquier parte de la Tierra

Un equipo de científicos de las fuerzas de Estados Unidos ha probado con éxito un panel solar en el espacio con el que proveer de energía a la Tierra. Si bien panales solares ya hemos utilizado tanto aquí en la Tierra como en el espacio, en esta ocasión se unifican los dos conceptos para sacar las ventajas de ambos. De momento, el pequeño prototipo que han creado ha dado resultados positivos. La idea detrás de ello es poder proveer de energía en lugares remotos cuando no es posible obtenerla de otras formas. Por ejemplo cuando ocurre un apagón por un desastre natural, en casos así simplemente dirigir un rayo desde el espacio y alimentar con energía un lugar concreto de la Tierra. Según recoge CNN, un equipo de investigadores del Ejército de Estados Unidos ha probado estos meses con éxito la tecnología. El pasado mes de mayo enviaron en el avión X-37B secreto del Pentágono un panel para poner a prueba esta tecnología. El panel, llamado Módulo de Antena de Radiofrecuencia Fotovoltaica (PRAM), tenía aproximadamente el tamaño de una caja de pizza. Dado que el panel se encuentra en el espacio y no aquí en la Tierra, no se interpone nada entre él y los rayos del Sol. Es decir, no hay atmósfera que dificulte la entrada de luz ni limite los rayos que llegan. Es por ello que el dispositivo puede recibir más iluminación de la que recibiría aquí en la Tierra. Así mismo, no se ve afectado tanto por la degradación de la eficiencia que se produce cuando se calienten los paneles solares en la Tierra. De ahí que los récords de eficiencia aquí sean de 47%.

Fuente: Xataka

Comparte esto: Tweet