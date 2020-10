El fuerte legado de Nieves Alonso

NIEVES ES ETERNA, Feliz cumple querida Nieves!! Allí donde estés sonriendo…!

Para los amigos que la queríamos tanto, Nieves no se ha ido, está muy dentro de cada uno de nosotros. Seguramente su sonrisa contagiosa, su imagen inconfundible, se nos presentará a cada rato: cuando leamos un poema, cuando hablemos sobre lo que nos pasa y lo que le pasa a nuestro amado país.

Ella le temía al paso de los años, pero la muerte le temía a ella. Es que alguien que pasó por la vida con tantas ganas de vivir, que se había desvelado por enseñarnos a pensar en libertad, sin prejuicios, sin ataduras, es una presencia tan vital que jamás será devorada por el olvido.

Y esa será la clave de su eternidad. Siempre estará en nuestras vidas, estará en nuestros trabajos, en nuestros sueños.

Nos impulsará a no desertar de nuestra identidad humanista. Aparecerá en el instante menos pensado para que no abandonemos nuestros mejores sentimientos, para que miremos más lejos, para que sintamos más fuerte, más allá de ese horizonte que se aleja a medida que caminamos pero que nos desafía para que no cejemos en el intento de lograr más dignidad para todos y para cada uno.

En la imagen vemos de izq. a der. El contador Mario Elgue, Nieves Alonso y Gustavo Bertolini, en una presentación del libro de varios autores, primer tomo “economía social desarrollo e inclusión” en la Escuela Normal en el 2014. Nieves estuvo historiando con la poesía y la literatura.

