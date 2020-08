EL MUNICIPIO ENTREGÓ SUBSIDIO A LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Ayer a media mañana, el intendente Alberto Gelené, acompañado por Emil Gelené, fue recibido, en la sede del cuartel, por el Pte. de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores, Carlos Pila, y miembros de la comisión directiva para hacerle entrega de un subsidio por valor de pesos trescientos cinco mil noventa y cinco con veintiséis centavos ($ 305.095,26), correspondientes al 15% de lo recaudado por la Tasa de Seguridad e Inspección del Delito durante el segundo semestre del año 2018, tal como lo establece la Ordenanza Nº 3031/17. En el mismo acto se entregaron además material de protección sanitaria.

JUEGOS BONAERENSES 2020 EDICIÓN VIRTUAL

Este año, como consecuencia de las medidas que rigen en nuestro país por la pandemia COVID 19, la Subsecretaría de Deportes junto con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural de la Provincia de Buenos Aires, invitan a todas las Áreas de Deportes, Cultura, Discapacidad y Adultos Mayores de todos los distritos de la provincia, a participar de esta propuesta de los Juegos Bonaerenses 2020, Edición Virtual, un nuevo formato de torneo que permite igualar las condiciones de acceso de los participantes independientemente de las fases sanitarias en que se encuentre cada uno de los municipios y que funciona como una herramienta de acompañamiento y expresión para la comunidad deportiva y cultural de la provincia.

Estos Juegos Bonaerenses se desarrollarán de un modo diferente respecto a competencias anteriores; teniendo en cuenta que las prácticas humanas cambiaron rotundamente, se proponen nuevos escenarios de construcción de sentido en torno a la cultura y el deporte. La Edición Virtual 2020 propone seguir brindando oportunidades de participar en este histórico evento a todos los bonaerenses a pesar de la realidad que nos toca atravesar durante la Emergencia Sanitaria.

EN CULTURA LAS DISCIPLINAS SON:

Juveniles: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional); Malambo.

Personas con Discapacidad –Juveniles: Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral; Canto.

Adultos Mayores: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal.

En esta edición podrán participan las categorías: a) Juveniles: sub 15 (los nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008), sub 18 (los nacidos en 2002, 2003 y 2004) y única (los nacidos entre 2002 y 2008); b) Adultos Mayores: única (los nacidos en 1960 inclusive y anteriores); y c) Personas con Discapacidad (PVD): única (los nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Para más información dirigirse a la sede de la oficina de Cultura Av. General Paz 570, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; telefónicamente al número 2244-442387 o por mail a: cultura@lasflores.gob.ar

EN DEPORTES LAS DISCIPLINAS SON:

Deportes Electrónicos: Fortnite; L.O.L.; Clash Royale; Free Fire. En esta edición las categorías son: League Of Legend (L.O.L.) sub 18 (los nacidos entre 2002 y 2007-equipo y más 18 los nacidos en 2001 y anteriores-equipo); Clash Royale +13 en adelante (los nacidos en 2007 y anteriores-individual); Fortnite + 13 en adelante (los nacidos en 2007 y anteriores-individual); Free Fire + 13 en adelante (los nacidos en 2007 y anteriores-equipo).

Para más información dirigirse a la sede de la oficina de Deportes en los altos de la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes, de 8 a 13 h; telefónicamente al número 2241-15469307 o por mail a: deportesasflores@hotmail.com

Ingresando al sitio web de los Juegos Bonaerenses 2020 http://juegos.gba.gob.ar/ se encuentra toda la información acerca de la presente edición virtual.

De la misma manera informar que cada municipio podrá inscribirse al Sistema Plenus en el sitio www.plenus.juegos.gba.gob.ar entre el 15 de agosto y el 30 septiembre, para registrarse antes del inicio a la etapa local de la competencia.

La documentación se puede descargar desde la nueva web de Juegos Bonaerenses donde se encuentra detallado el calendario y las disciplinas que formarán parte de esta edición.

SE VENDIERON CASI 32 MIL KG DE VIDRIO RECOLECTADOS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público, en el marco del programa “Transformamos los residuos en recursos”, se vendieron, para ser reciclados, 31.900 kg de vidrio recolectados durante los últimos 3 meses, por un total de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos ($ 44.660).

INSCRIPCION AL PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN MODALIDAD VIRTUAL

La Secretaría de Educación informa que entre el 10 y el 26 de agosto se encontrará abierta la inscripción al Programa de Apoyo para estudiantes que se encuentran cursando el último año del secundario, brindado por la Universidad Nacional de La Plata – UNLP.

La Universidad Nacional de La Plata ofrece en forma gratuita una instancia de contención, formación y apoyo educativo para las áreas de Biología, Matemática, Práctica de Lectura y Comprensión de Textos Académicos, Física y Química dictados por docentes universitarios.

El Programa apunta a fortalecer la formación de los y las estudiantes que se encuentran en el último año de la Escuela Secundaria y quieren comenzar a prepararse para su ingreso a la Universidad. La inscripción al Programa de Apoyo se realizará vía web. Para ello los y las interesadas deberán ingresar a la página web de la Universidad Nacional de La Plata: www.unlp.edu.ar y allí encontrarán los pasos a seguir. El formulario estará disponible a partir del 10 de agosto y hasta el 26 de ese mes, previéndose el inicio de los cursos para el 31 de agosto. El viernes previo al inicio se publicará y enviará los datos e instrucciones a seguir para el acceso a las aulas virtuales que son muy sencillos. Los cursos son totalmente gratuitos y por cualquier consulta o duda pueden comunicarse a través del Facebook del Programa (http://www.facebook.com/programa.unlp) por mensaje privado, por correo electrónico a programa.contencion@presi.unlp.edu.ar. O por Instagram: programa.apoyo

