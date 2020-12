En sesión especial, el Concejo Deliberante reconoció a personalidades florenses

En el marco de una sesión especial el HCD local entregó este martes reconocimientos a diferentes grupos y/o personalidades destacadas de nuestra comunidad. Luego de la apertura formal a cargo del presidente del cuerpo legislativo, Prof. Fabián Blanstein, se procedió a entregar plaquetas recordatorias a los conjuntos folclóricos «Los Changos de Llanqui Hue» cuyos integrantes fueron Roberto Spina, José María Herrero Carré, Mario González, Juan Carlos Malamud, Rubén Darío Muñoz y Cesar Carricart y «Los Manquillán», integrado por Ricardo Horacio Caputo, Mario Cesar Elgue, Oscar Caputo y Luis A. Costa. «Realmente este homenaje a los dos grupos es una caricia al alma. Ya han pasado casi 45 años de aquellos momentos que vivimos junto a nuestros compañeros de Llanqui Hue», manifestó Oscar Caputo al hacer uso de la palabra. Cabe aclarar que la propuesta para distinguir a ambos conjuntos musicales fue idea del ex concejal Ricardo Varela quien se encontraba presente en el recinto. Posteriormente fue reconocido el fotógrafo Eduardo Dubor, quien en el 2020 cumplió 40 años con la fotografía. «En cada imagen he querido retratar el espíritu de nuestro pueblo», afirmó Dubor, quien además recibió un cuadro cuya autoría estuvo a cargo del artista Pablo Solo Díaz. Luego fue el turno de Edgardo “Pirincho” Rizzo, con 50 años de trayectoria teatral. «Valió la pena tanto esfuerzo y dedicación a la actuación. Estoy muy feliz. Les pido a los nuevos actores locales que no aflojen y sigan adelante», dijo el querido «Pirincho». Por último, fue el turno del futbolista Alberto Facundo «Tino» Costa -ausente con aviso-, ex- Montepellier (Francia), Valencia (España), Nacional (Colombia), Selección Argentina y San Lorenzo, entre otros equipos. Actualmente es jugador de San Martín de Tucumán. A través de una pantalla ubicada en el salón «Dr. Oscar Alende», se mostraron imágenes de la trayectoria de cada homenajeado. Presenciaron la sesión el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené y la secretaria de cultura, Prof. Enriqueta Montorfano . «Hoy nos hemos emocionado con la historia de cada uno de los premiados. Todos son referentes», indicó el jefe comunal.

