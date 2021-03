Es intensa la búsqueda de la pequeña Maia: «Es como buscar una aguja en un pajar», señaló el ministro Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue este miércoles hasta la protesta de la autopista Dellepiane donde familiares de Maia Beloso, la nena de siete años desaparecida desde el lunes en Cildáñez, reclamaban su aparición con vida. El funcionario destacó que el gobierno bonaerense colabora con el porteño para hallar a la niña. “Es como buscar una aguja en un pajar», dijo. Berni se presentó en el corte tras reclamos de la mamá de la nena, luego de que imágenes de cámaras de seguridad la mostraran junto al hombre que se la llevó en las estaciones de Liniers y Castelar del ferrocarril Sarmiento y, más tarde, en Ituzaingó. «Le expliqué a la familia y a la madre lo que estamos haciendo. Estoy en contacto permanente con el ministro de Seguridad de la Ciudad, trabajamos cámara por cámara hasta encontrar un lugar donde nuestra inteligencia criminal nos indique que se pueda hacer un rastrillaje», indicó Berni. «A veces la gente en situación de calle no tiene acceso a los medios y no sabe lo que está pasando. El gobernador decidió poner todas nuestras prioridades en resolver este caso que nos angustia a todos, que es la desaparición de una nena», agregó. “Tenemos un nombre y apellido, pero muchas veces no coinciden, por eso estamos trabajando con mucha cautela”, señaló en declaraciones a la prensa. En la tarde de ayer había sido detenido Carlos Alberto Savanz, pero fue liberado horas más tarde. Según se supo luego, es un primo y homónimo del principal sospechoso de haberse llevado a la nena. Ese hombre fue ubicado gracias a un llamado al 911 en un asentamiento en Ñanduti y Chopin, en el partido de Moreno. Por una consulta por sistema surgió un pedido activo vigente contra Savanz por trata de personas a requerimiento del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora porque no se había presentado a una audiencia. Una comisión de la División de Sumarios y Brigada de la Comuna 8 de la Policía de la Ciudad mantuvo una entrevista con Savanz y con los familiares de la nena y establecieron «que el mismo no se trataba de la persona sindicada como autora del hecho de investigación, sino que sería su primo», informaron fuentes policiales a la agencia estatal Télam. En tanto, se espera una conferencia de prensa del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, junto al secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

Fuente: Tiempo Argentino

Comparte esto: Tweet