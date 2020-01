Espacio de géneros Hablemos: Puntal de un cambio cultural

Con mucha pedagogía y una tesis que se despliega al punto de un grito desesperado, el espacio de géneros Hablemos sigue marcando el paso a la diversidad cultural en lo que fue la 3ra edición el sábado pasado.

El evento cultural gratuito busca la total inclusión social de diversos sectores discriminados a los largos de la historia, ser más inclusivo concretamente, el evento se dio en un ambiente mayoritariamente adolescente, y familiar. En el programa llegaron artistas casi fuera de lo programado, pero que realmente marcaron su empatía con el movimiento, nos estamos refiriendo a la banda cordobesa Sabroso que a las horas actuaba en el Club Ferro. Todo comenzó por la tarde, durando hasta la medianoche donde participaron casi 400 personas. Si bien la tarde noche acompañaba, hubo aparte de los espectáculos, servicio de cantina, churros + los diversos stand elocuentes al evento.

Charlamos 3 minutos con Nicolás Deltín, referente del espacio: “No buscamos tener un lugarcito, si no ser parte de esta sociedad en serio. Creemos que somos parte de un cambio social y cultural que se está dando en todo el país, creo que llegamos en momento justo, y supimos adaptar todas esas luchas que se venían dando en ciudades grandes, al contexto de la idiosincrasia de Las Flores, estamos en contacto con gente de 25 de mayo y Bragado, hemos conocido diversos movimiento de la provincia… si me preguntaban hace 3 años que con un evento de estas características iba a llenar la laguna, con algo que te moviliza no lo creía, vamos a seguir creciendo, y el criterio que todo el que vino se lleve un mensaje…”

Nota con Nicolás Deltín:

Audio de Bruno Aschero: