Esteban Montastruc: «La Cooperativa va a acompañar a los socios»

El Ing. Esteban Montastruc, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad Las Flores estuvo en dialogo con la radio, en la mañana de este lunes. Explicó cómo se hicieron las facturaciones durante el aislamiento en la fase más estricta y remarcó que quienes tengan dudas o reclamos, se acerquen a la Cooperativa para recibir una atención personalizada.

“Tuvimos una reunión con una buena participación de concejales, tanto del bloque oficialista como de la oposición. Allí hablamos sobre casos generales”, explicó Esteban y agregó “una vez que se radicó la pandemia no se pudo salir a tomar estados. Nosotros tomamos cada dos meses, teníamos que salir el 28 de Marzo y no pudimos por el aislamiento. El Organismo de control fue el que determino que se hiciera un promedio del año. Se tomaron los últimos 12 meses”. Además explicó porque sí se pudieron repartir las boletas. “El enojo fue porque no nos dejaron tomar estado pero sí repartir boletas. Los primeros quince días fueron muy estrictos y ya después, con protocolos, nos dejaron trabajar y ahí fue cuando se salió a repartir las boletas”, informó.

Seguidamente aclaró que “hubo gente que se acerco a la cooperativa a reclamar porque el promedio no lo favoreció ya que tenían sus comercios cerrados o tenían las casas desocupadas”; en esos casos particulares “la cooperativa va a acompañar a todos los usuarios”, subrayó.

Por otra parte, el Pte. del Consejo de Administración indicó “Técnicamente los medidores andan bien. En 12 mil facturas puede haber dos o tres errores. En esos casos se vuelve a tomar el estado. La semana pasada revisamos 200 medidores y ninguno tuvo una diferencia”. También agregó que, a pesar de la baja cobrabilidad que hay en estos tiempos, se decidió no cobrar de más o intereses futuros.

Finalmente contó que tienen en mente avances tecnológicos “pero la realidad es que se toma la facturación doble para optimizar recursos. Todo lo que ahorre la cooperativa será un beneficio para el asociado”. Y aprovecho la ocasión para recordar que cuentan con equipos de energía solar, principalmente destinados para el campo que es donde muchas veces no pueden llegar.