Fabián Blanstein convaleciente: “el miércoles estaría en condiciones de regresar”

Me voy recuperando y me falta poco para salir de ese encierro para poder realizar acciones. Recibí plasma, fue por momentos complejos. Estaba bastante bien, trabajando en casa. Agradezco a todo el personal de salud que hizo un trabajo enorme que muchas veces no se ve pero que estén cerca de uno es gratificante.

Tenía el virus con neumonía bilateral. Ahora mejorando con los cuidados lógicos. Es difícil transitarlo. Envío condolencias a familiares de los fallecidos. Hay muchos que apenas tienen síntomas, algunos la pasamos difícil y otros, lamentablemente pierden la vida. Por favor, sigamos con todas las medidas…. Que ingrese en la conciencia de los ciudadano, todas las decisiones fueron acertadas y el cuerpo respondió. Estoy con muchas ganas y energía. El miércoles ya estaría en condiciones de regresar al trabajo con todos los cuidados.

Sobre la posible desafectación del director del nosocomio Mauricio Alejandro dijo, son decisiones que cambian los gobiernos son puestos políticos que se ponen a consideración, Alberto con Mauricio conversaron inicialmente cuando comenzó la gestión, el tiempo lo dirá, el trabajo que están haciendo en salud todo el equipo con el municipal ha funcionado de manera acorde y coordinada, con mucho compromiso y responsabilidad no quisiera meterme porque yo estoy un ratito. Cuando hay cambio de gobierno siempre está la posibilidad.

En otro orden manifestó: “Se vienen transformaciones importantes en cuanto a obras como la pavimentación de Cruz Marqués, la Avda. Independencia y la travesía urbana que se va a hacer en todo el trayecto principal de la ciudad. Son obras muy importantes. Se va a firmar la escritura definitiva del sector sur que va a crear soluciones de lotes habitacionales. Se vienen obras estructurales muy grandes para la ciudad, también la entrega del Fondo Sustentable va a impactar en mucha gente que tuvo necesidades importantes en esta pandemia. Me pone contento que podamos generar respuestas en este sentido. No hay que relajarse, el que se relaja pierde. Necesitamos una ciudad que vaya tomando forma para su desarrollo definitivo. Debemos ayudarnos entre todos para tener una sociedad moderna y armónica. Sobre la mano de obra que se utilizará para las obras programadas, expresó:

“Va a haber licitaciones para las obras de gran magnitud. La obra de mano local permitirá sostener la falta de trabajo. Podemos hacer un esquema para lograr tener trabajo genuino. El trabajo muy fuerte tiene que potenciarse aún más, motivando al empresariado local. Estamos trabajando mucho para acercar las partes y ver todas las herramientas que el estado puede ofrecer…” sobre el cambio en la dirección del Parque Plaza Montero y el cambio de Raúl Rosales por Julio Fernández, dijo: está en situación de decisión, cuando este firme la decisión se va a comunicar, creo que la laguna está en un nivel de presentación muy interesante con un trabajo y mantenimiento durante todo el día. La laguna es la perla nuestra entre el estado municipal y el aporte privado se mejore la oferta turística. Sobre los subsidios que tenia sistemáticamente el CUF, expresó: “Pude reunirme con algunos de sus integrantes y hablamos sobre el traslado a La Plata y arreglos estructurales necesarios. Hay que ver cómo se va a ir arreglando eso. Si se cortó, hay que reactivar el subsidio o ayuda para el CUF. En los próximos días podemos implementar un plan de ayuda. El CUF es una institución emblemática porque a la vez prestan servicios a la comunidad.

