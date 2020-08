Facundo Onraita: “Jugar en Ferro fue una gran elección de mi vida”

El capitán del gran equipo que dirigió Fabian Blanstein en el Torneo Federal 2019 pegó el gran salto y ahora es jugador de Barracas Central, equipo de la B Nacional del fútbol Argentino. “Varios me decían porque te quedas en Las Flores, lo veían como un retroceso. Pero cumplí un deseo personal de jugar en el club donde nací y tuve la continuidad futbolística que necesitaba” fue lo declarado a este medio por el central de nuestra ciudad.

Por Flavio Iacomini

No olvidar el origen. A menudo se lo menciona a esto como una virtud del ser humano. Facundo Onraita echo mano a este recurso de vida para continuar con tesón y esfuerzo su camino y fue capaz de desafiar hasta a la gente de su propio entorno.

Aquel pibe que a los 21 firmó contrato profesional en Independiente de Avellaneda, donde no pudo debutar, que luego tuvo un paso fugaz por territorio español y después por el fútbol de Olavarría, un verano de 2019, tentado por el entrenador ferroviario Fabián Blanstein y por la dirigencia albiceleste que encabezó el presidente del club Marcelo Abraham, lograron que el “Vasco” cumpliese con un anhelado deseo personal.

“Quería jugar en la primera de Ferro y en un equipo que se armó con aspiraciones. Logramos un gran grupo que entrenó a conciencia, por esa razón estuvimos cerca del ascenso” es lo que se encarga de subrayar el marcador central de 27 años que hizo dupla en la zaga con el Colombiano Jossimar Mosquera.

“Fue una buena elección porque tuve la continuidad futbolística que necesitaba. A pesar de que varias personas me sugerían que no había sido lo mejor esto de quedarme en Las Flores y que de aquí tal vez no saliera. Como lo hice en todos lados donde estuve trabaje a conciencia con mis compañeros y no veníamos a los entrenamientos a boludear”.

Después de la gran campaña ferroviaria que dejó al equipo afuera en los penales ante Ferro de Olavarría en semifinales de la Región Pampeana Bonaerense del Torneo Federal del Interior, en el 2020 Facundo Onraita desembarcó en Ciudad de Bolivar, el equipo de Marcelo Tinelli que hasta el 20 de Marzo, cuando se decretó el aislamiento por la Pandemia del Coronavirus, ya había clasificado para la siguiente fase del Torneo Federal de este año.

Hace un par de días atrás, tal como ya lo publicara este medio, recibió un llamado de Matías Tapia, el hijo del presidente de AFA, hoy a cargo del manejo de Barracas Central.

Cuando el Fútbol Argentino retome su camino, el “Vasco” se calzará la camiseta a rayas roja y blanca de un club con aspiraciones de llegar a primera.

“Como no voy a soñar con ese momento si un día estaba en el patio de mi casa en plena Pandemia y sonó el teléfono y se me dio esta oportunidad impensada”.

Facundo Onraita, apostó al trabajo y esfuerzo con la mirada siempre puesta en no claudicar. Un plus extra amparado tal vez en su tozudez Vasca: no olvidó su origen y supo ganar con su elección. Barracas Central y la B Nacional será su nuevo desafío.