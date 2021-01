Federico Alejandro, concejal de Juntos por el Cambio: «Lo de Municoy fue un desliz»

El presidente del Bloque de concejales de Juntos por el Cambio se refirió esta mañana en la 91.5Mhz. al debate generado en el recinto del HCD entre el oficialismo y la oposición en el marco de la nueva Ordenanza Impositiva. «Nosotros habíamos hecho un trabajo prácticamente a contrarreloj. Uno puede entender los tiempos y las urgencias del Departamento Ejecutivo pero nunca vi en los años que llevo en el Concejo que deba tratarse con tanta celeridad un proyecto que ingresó recién el 30 de diciembre y que tenga que ser votado en cuestión de días. Eso nos obligó a analizar el presupuesto y la ordenanza impositiva de manera maratónica para recién después ofrecer una propuesta razonable que lamentablemente no fue acompañada», afirmó el concejal. «Nuestra propuesta era clara. No aumentar, por el término de seis meses, las tasas de ABL y Seguridad e Higiene. Por otro lado sugeríamos recortes en gastos no prioritarios». Sobre los dichos del concejal Leonardo Municoy (Bloque Todos por Las Flores), quien definió el despacho de minoría como «imposible de cumplir y hasta en cierto punto irresponsable», Alejandro manifestó que «conozco a Leo, sé de su carácter un tanto vehemente. Tal vez ese desliz fue producto de su nerviosismo o falta de experiencia en un debate».

Federico Alejandro

Comparte esto: Tweet