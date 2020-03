Fútbol oficial: Cuando pase todo estará el sol

Si la pandemia quedara atrás, mil cien futbolistas estarán en condiciones de jugar los campeonatos de las seis divisionales del fútbol de Las Flores. A ese número se le añade, el centenar de jugadores de Fútbol Señior y los más de quinientos pibes que practican y se preparan en las Escuelitas de Fútbol de los clubes.

Por Flavio Iacomini

En cuarentena, pleno receso de múltiples actividades de la vida social comunitaria por la pandemia mundial del Coronavirus.

Del otro lado del muro hay vida esperando con la esperanza de que todo pase pronto. Con mucha preocupación de parte de los dirigentes de los clubes de nuestra ciudad, que también se preparan para contar los “pertrechos” que quedarán porque el parate obligado por esta seria problemática de salud trae incluido un daño económico para las instituciones que se han privado de los fines recaudatorios que muchas de ellas utilizan para sostener sus estructuras durante el año.

Pero no obstante, los números indican que este año, si la enfermedad del COVID 19 no se propaga y la pandemia lograra quedar atrás, hay un halo muy favorable por la cantidad de involucrados en un proceso futbolístico que se ha convertido en un fuerte entramado dentro de la vida deportiva y social de nuestra comunidad.

La Liga de Fútbol de Las Flores, hasta el cierre del libro de pases del último viernes 20 de Marzo, incluyó casi quinientos movimientos entre nuevos fichajes y jugadores que decidieron cambiarse de club. Un número por demás significativo. Consecuente con los novecientos cincuenta futbolistas de todas las categorías de los ocho clubes afiliados y las ciento cincuenta jugadoras de los seis equipos de fútbol femenino que debutarán este año en los campeonatos oficiales.

El Hollín, El Taladro, Atlético Las Flores, Ferrocarril Roca, Barrio Traut, Juventud Deportiva, Juventud Unida y la Asociación Civil El Potrero (solo no presentará Primera división) con sus categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Reserva y Primera serán los grandes animadores de los fines de semana.

Las pibas del Fútbol Femenino serán integrantes de los equipos de Juventud Unida, Ferrocarril Roca, Atlético Las Flores, Juventud Deportiva, Barrio Traut y VAL de San Miguel del Monte.

Esta mirada incipiente sobre la actividad, se refuerza con la categoría del Futbol Señior que a a través de un torneo que todos los años organiza el Club Atlético El Hollín concentrará a poco más de un centenar de jugadores. A esta cantidad de le agrega la cantera del fútbol florense.

Entre El Taladro, Ferrocarril Roca y Juventud Unida, por citar los clubes con mayor matricula de pibes en sus Escuelitas de Fútbol, tienen cuatrocientos chicos entrenando. Si se suman los de los demás clubes, se superan fácilmente los quinientos dando un marco de continuidad garantizada de cara al futuro.

La ilusión en este devenir histórico de preocupación por la gravedad en la que se ha sumido el mundo por el Coronavirus, hoy seguro se ve opacada y gris por la incertidumbre. Pero más allá de la dura realidad, esto no deja que se pueda pensar de manera esperanzadora.

Cuando pase todo, los veremos a todos correr y el que estará esperando del otro lado del muro, seguro será el sol.