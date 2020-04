Gelené: «Estamos haciendo una gestión muy austera y ordenada»

Nuevamente nos comunicamos telefónicamente con el Intendente Alberto Gelené quien en la mañana de Alpha charló con Ernesto Varela sobre cómo vienen trabajando desde las distintas áreas municipales, en medio de este contexto.

“Sobretodo se ve un movimiento importante en todas las actividades de la mañana. Principalmente en Bancos, pagos de servicio y comercios. A partir de las 18 hs. la ciudad comienza a dormir y eso es importante; después tenemos mucho control en los accesos”, expresó el Ingeniero sobre el aislamiento en nuestra localidad.

Aparte, habló sobre la obra pública. “Hay alrededor de 300 personas que tienen que ver con las obras publicas e infraestructura, que va desde el mantenimiento de los espacios verdes, la gente de recolección, el mantenimiento de caminos rurales y demás servicios. Ayer hablaba con la gente de saneamiento de Nación porque presentamos un proyecto importante sobre redes cloacales en Las Flores; estamos preparando convenios para licitar obras que, si esto no hubiese pasado, ya estaríamos comenzando la ejecución (…) cuando pase todo esto tendremos que hacer obras con el objetivo de prestar mejores servicios y como generadores de trabajo y actividad económica”, informó.

También contó cómo se encuentra actualmente el gasto del Municipio. “El mayor porcentaje del gasto no varía porque va a los salarios, estén o no trabajando los empleados municipales. Después hay otros gastos importantes que tienen que ver con la atención de asistencia alimentaria, de salud y previsiones de insumos que tienen que ver con la prevención de la pandemia, son gastos que no estaban dentro de lo programado previamente”. “Estamos haciendo una gestión muy austera y ordenada desde el primer día ya que teníamos una deuda muy grande que venía de la gestión anterior. Aun nos falta pero achicamos la brecha”, remarcó el intendente Gelené.

En cuanto a los trabajadores municipales, indicó que dependiendo del tiempo que se extienda el aislamiento, podría haber rotación del personal; siempre teniendo en cuenta que hay limitaciones con respecto a la edad.

Por otro lado, se le preguntó sobre la actividad dentro del Honorable Concejo Deliberante. “El concejo en su conjunto está trabajando todos los días y participan, un concejal de cada bloque, de la Comisión de Emergencia. Estamos en un día a día importante con el presidente, Fabián Blanstein y demás concejales”, afirmó.

“La cuestión de asistencia alimentaria es un eje en el cual pusimos mucho énfasis desde el primer día. Para mí era muy importante que ninguna familia florense tuviera necesidades alimentarias, de servicios o salud. En esto había que estar al lado de las familias que, en momentos anteriores quizás no necesitaron del Estado. Para eso rápidamente implementamos una base de datos, para llegar a todos de forma ordenada y con un abastecimiento ordenado”, manifestó Alberto, agradeciendo la donación de carne y demás alimentos a productores florenses.