Gustavo Bonnefón: -«Sigo con la esperanza de encontrarlo.»

Ya van cuatro años desde la ultima vez que se vio a Emmanuel Bonnefón, fue visto por última vez en El Bolsón Río Negro, el 21/10/1016. Su padre, Gustavo Bonnefón, con quien hablamos esta mañana en el programa «El Periodístico» nos relata el día a día en su lucha por encontrar a su hijo.

-“La lucha sigue siempre vigente, intentando encontrar a Emanuel, puede estar en el sur, norte u otro país, sigue latente, no hay mucha información de la búsqueda si no es por redes sociales, hace un mes atrás circuló una foto de un chico de Córdoba que se llama Emanuel y tiene la misma edad, circulando por la misma zona, por Gral. Conesa de Rio Negro, por la policía pude averiguar más información de ese chico. Pero no se parece en nada, tengo fotos de cerca y es nada que ver, además que su nombre se escribe solo con una “m”.”-

-“Hace poco me pasaron una foto de un chico en Uruguay pero nada que ver, hubo otra foto de Cordoba de hace dos años, otra foto de Temperley, de un chico que no sabía de donde era y a donde iba, ninguna era.”-

-“Por ahí la pandemia puede ser que lo frene, yo tenía la esperanza de que de tantos controles que tiene ahora la Argentina, lo pudieran encontrar.”-

-“Yo quede en contacto con la Secretaria de la Ministra Bullrich, a través de ella quise tener una reunión, pero nunca me contesto, vino la pandemia y destruyó todo, siempre estoy a la expectativa de tener un apoyo.”-

-“Para mi esta en un país más tropical, pero no te dan apoyo internacional, a no ser que alguien me pase una foto y me diga que está en Bolivi8a, llamo y ahí si activarían el protocolo de la Interpol para que lo vayan a buscar.”-

-“Acá adentro del país, si se lo cruza la policía y si se acuerda que es el pibe que están buscando, capaz contamos con la suerte de que lo identifiquen bien, pero después de tanto tiempo pasa a la deriva la búsqueda.”-

-“El apoyo tanto de Las Flores, como limítrofe, siempre fue fuerte, siempre me dicen que está bien, que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, rezándole a Dios. Solo Dios puede saber dónde está.”-

-“El apoyo de las redes sociales es inmenso.”-

-“La marcha fue en noviembre hace 3 años, fue el momento donde hubo más respaldo por parte de Las Flores.”-

