HCD: se llevó a cabó una sesión extraordinaria y Asamblea de Contribuyentes

Se realizó en la tarde de este martes una sesión especial del HCD local donde se trataron diversos temas en el orden del día. Asimismo, finalizada la misma se realizó una Asamblea de Contribuyentes donde se dió tratamiento definitivo al Expte. DE 193, P Ordenanza, que hace mención a la reprogramación deuda municipal en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, tal cual lo prescribe el artículo 98º de la LOM y el Articulo 193 Inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto al orden del día se destacaron proyectos de decretos sobre la posibilidad de declarar como área educativa al sector próximo a la Escuela Normal y Técnica y un proyecto de decreto sobre la creación del Programa «Memoria Florense». Además, se aprobó un proyecto de ordenanza donde el DE rescindirá el contrato con la empresa Chicco Hnos. que estaba a cargo de la culminación de Barrio Luz y Fuerza. «Luego de algunas idas y vueltas entre el municipio y la empresa se decide de mutuo acuerdo cancelar definitivamente el contrato y a partir de allí la posibilidad de que la obra se continúe vía administración o bien contratando a otra empresa constructora», mencionó al hacer uso de la palabra el concejal Leonardo Municoy (Bloque FTxLF). Por su parte, el concejal Federico Alejandro (Bloque JxC) se manifestó de acuerdo con la rescisión del contrato a la vez que lamentó la demora en la culminación del barrio. «Son casi quince años de demora y es realmente llamativo que no se haya avanzado como uno lo pensaba y no se haya terminado ni siquiera una vivienda. Por supuesto que hubo contingencias en todo este tiempo incluyendo la pandemia. Ojalá que lo más rápido posible se logre la continuidad de las obras». Sobre el proyecto «Memoria Florense», el mismo apunta a promover la participación ciudadana de las juventudes en temáticas relacionadas a la democracia y los derechos humanos. El programa se iniciará en marzo de cada año, coincidiendo con el mes de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria. Por otro lado, se solicitará al DE la posibilidad de gestionar ante la Cooperativa Eléctrica la instalación del servicio de internet abierto en las plazas Sol, Marte, España e Italia para beneficio, fundamentalmente, de niños, adolescentes y adultos estudiantes de todos los niveles educativos que no cuenten con este servicio.

