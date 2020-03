HOY COMIENZA EL OPERATIVO DE ENTREGA DE LA TARJETA ALIMENTAR

El Departamento Ejecutivo comunica que dará comienzo al operativo de entrega de la tarjeta AlimentAr del programa Argentina Contra el Hambre junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Dicha entrega se realizará a partir de hoy martes 10 de marzo a las 10 hs. en el Palacio Municipal. Los beneficiarios deben concurrir con su DNI (Solamente son válidos DNI libreta celeste digital y tarjeta, nuevo DNI tarjeta). En el salón Blanco Municipal, se realizará la verificación de datos a fin de corroborar que la información sea correcta con datos de Anses, luego se podrá acceder a la entrega, previa charla Alimentaria y Nutricional, a cargo de la Dirección de Nutrición Municipal, además las diferentes áreas municipales brindaran apoyo constante durante el operativo.

Recordamos que la tarjeta AlimentAr está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Su implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.

Quienes deseen chequear si se encuentran convocados a recibir la Tarjeta Alimentar, pueden acceder al sitio web https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/ e ingresar su número de DNI para corroborar si son beneficiarios.

Es prioridad de este Gobierno Municipal recuperar los derechos sociales de todos los florenses.

EDICTO

La Municipalidad de las Flores cita y emplaza por el termino de quince (15) días corridos, a las personas que tengan algún derecho sobre las motocicletas y automotores, que fueran secuestrados por infracciones y/o faltas municipales, entre el día 09 de abril del año 2005 y 22 de diciembre del año 2016, a presentarse ante el Juzgado de Faltas Municipal, sito en Av. General Paz Nº 588, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de tener por abandonados los vehículos secuestrados y proceder a su compactación, conforme al Expediente administrativo Municipal Nº 4063-0144/2020. Para el retiro de las unidades el interesado previamente deberá realizar el pago de las multas, tasas de acarreo y deposito o cualquier otra suma adeudada por conceptos similares, y acreditar legalmente los derechos sobre dichos bienes. Se encuentra a disposición de los interesados, el listado de las motocicletas y/o vehículos a compactar en la página web de la Municipalidad (www.lasflores.gob.ar), en el Juzgado de Faltas y en la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Las Flores.

FESTIVAL DE LA MUJER EN PLAZA MITRE

El domingo 8, se realizó el «Festival de la Mujer», en el marco del Día Internacional de la Mujer, luego de la tradicional marcha donde las mujeres de nuestra ciudad salen a las calles a remarcar su lucha, para concientizar a la sociedad.

Del festival participaron: Laura Amorín, Dany Gomes Santos, Barbie Pascual, Carmen Lucha, Paola Crego. Además, expresiones artísticas de Emilia Allende, Puerta Roja Clown, Frente de Mujeres por la Diversidad Sexual y Las Que esperan de Mapa Espacio de Arte.

También la Subsecretaría de Derechos, Inclusión y Género participó con el estand de la Dirección de la Mujer, Igualdad y Prevención de la Violencia brindando asesoramiento en cuestiones de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

El festival fue organizado por las organizaciones sociales con perspectiva de género y diversidad con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

UNA TARDE DE ACTIVIDADES PARA TODOS DE CULTURA EN LA PLAZA

El pasado sábado en Plaza España, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes Municipal organizaron una jornada donde niños y jóvenes con mucho entusiasmo se sumaron a participar.

Animaron la tarde el Taller de Percusión «Sintiendo el ritmo» con su profesor Alejandro Menant quien con instrumentos no convencionales hizo interactuar a los niños con la música. La Secretaría de Deportes con una cancha de Fútbol Tenis compartió también este momento de esparcimiento, vida al aire libre y socialización.

Cultura en La Plaza, durante los fines de semana se trasladará a diferentes lugares de la ciudad.

BECAS UNIVERSITARIAS MUNICIPALES

La Secretaría de Educación, informa a los Beneficiarios de las Becas Universitarias Municipales que ya se encuentran los pagos del mencionado beneficio, correspondientes al mes de marzo.

Para los beneficiarios que ya poseen tarjeta, ya fue realizado el depósito, mientras que los ingresantes deberán pasar por Tesorería Municipal, de lunes a viernes de 8 a 13:30 Hs.-

Consultas: Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem; Tel: (02244)440956; mail: educación@lasflores.gob.ar.

FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PRODUCTIVO JUNTO AL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO

El pasado viernes 06 de marzo el Secretario de Desarrollo Productivo Sustentable, Cristian Chiodini, junto al Director de Asuntos Agropecuarios, Daniel Testani, invitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires concurrieron al Tercer Encuentro Nacional de Abejas Reinas.

El mismo tuvo lugar en el Apiario «Pedro J. Bover», ubicado en el Partido de Gral. Belgrano y tuvo como objetivo potenciar y difundir estrategias de comercialización e impulso para el sector apícola.

El acto inaugural, fue encabezado por el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y el intendente de Gral. Belgrano, Osvaldo Di Napoli.

De la exposición participaron 20 cabañas de todo el país, y se realizaron charlas sobre costos de producción, exportadores, traslado de material vivo, consultas de Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y Salas de Extracción de miel, entre otras actividades.

Se plantearon las distintas problemáticas que afectan a los municipios y a sus productores; el impacto de plagas, la incidencia del cambio climático en la producción, agroquímicos, el acceso a créditos blandos para la apicultura, el agregado de valor, y el desafío de lograr generar políticas que permitan desarrollar el arraigo rural y multiplicar el empleo.

Tercer Encuentro Regional Abierto de Municipios

Por otra parte, y en representación del intendente municipal Alberto Gelené, se participó del Tercer Encuentro Regional Abierto de Municipios, que se llevó adelante en el Apiario Pedro J. Bover de General Belgrano y al que asistieron Intendentes, Secretarios de Producción y Concejales, destacando la importancia de las políticas de apertura y diálogo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario.

El espacio de intercambio, que fue encabezado por el Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense Javier Rodríguez y parte de su Gabinete, busca poder articular políticas públicas que permitan mejorar la productividad y rentabilidad del sector agropecuario.

Por su parte, los intendentes destacaron la importancia de estos encuentros, que permiten exponer sus problemáticas y buscar soluciones de forma consensuada.

Estuvieron presentes, también, por el Ministerio de Desarrollo Agrario el Jefe de Gabinete, Jonatán Sánchez; la Subsecretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, Carla Seain; el Subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; la Directora Provincial de Ganadería, Paula Rodríguez Guerrero; el Director Provincial de Innovación Productiva y Extensión y Transferencia Tecnológica, Germán Linzer; el Director de Ganadería, Marcos Visñuk; y el Director de Innovación Productiva, Edgardo Grunfeld.

De los municipios se hicieron presentes los intendentes de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli; Dolores, Camilo Etchevarren; General Paz, Juan Manuel Álvarez y de Monte, José Castro. En tanto Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, General Guido, Lezama, Magdalena, Maipú, Punta Indio, y Tordilo, enviaron a sus Secretarios de Producción. También participaron algunos concejales de las localidades mencionadas.

Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos, que se realizará los días 30 de marzo y 06 de abril de 13:30 a 17:30 hs. en el Aula Nº1 de la Secretaría de Educación, General Paz y Alem. El curso tiene una duración de 2 días con asistencia obligatoria y otorga certificado oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Los interesados deben pasar por la Dirección de Bromatología ubicada en Manuel Venancio Paz Nº 1114, de lunes a viernes de 6 a 15 horas.

Novedades Deportivas

COMENZÓ EL PRIX DE AJEDREZ 2020



La 1er etapa del Prix de Ajedrez 2020 se disputo en el centro de jubilados de la ciudad de Daireaux el domingo 8 de marzo, dando comienzo a las actividades competitivas de este año.

Entre los 115 participantes, los florenses quedaron ubicados en las siguientes posiciones:

Menores:

Sub 12: 8° Román Eluchanz – 12° Nicolás Palacios

Sub 15: 16° Jaim González – 17° Leandro Llamas – 18°Thiago Irigoyen

Sub 18: 11 ª Rocío Orlando – 12 ª Alina Martínez

Mayores:

24 ª Ana Orlando (mejor Dama) – 31° Mario Orlando

La segunda fecha se disputará en Las Flores, el próximo domingo 5 de abril, con la organización a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez.

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

La Secretaría de Deportes informa que hoy martes 10 de marzo, comienzan las clases de ajedrez infantil de la Escuela Municipal de Ajedrez. Las mismas serán dictadas los días martes y viernes de 17hs a 20hs en el salón secundario del club Juventud Deportiva. Estarán a cargo del profesor Mario Orlando. Por consultas pasar por dicho club en el horario de clase.

CONCENTRACIÓN DE ATLETISMO ADAPTADO EN EL CENADE



Dirección de Deporte Social, comunica que, del día 2 al 8 de marzo se​ desarrolló en el CENADE, la 2da concentración de Atletismo Adaptado de este año 2020 en la que participa la atleta florense Victoria Castro junto a su Profesora.