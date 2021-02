Hubo folklore y música tropical en el Patio de Cultura

En la noche del domingo en el Patio de Artistas de la Secretaría de Cultura Municipal se presentó el cantante folclórico Emanuel Polito. El joven artista de nuestra ciudad deleitó al público con un variado repertorio de música folclórica tradicional a la que le adosó un característico toque de modernidad con instrumentos eléctricos. Los concurrentes al evento, quienes cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad vigentes, en la parte final del evento observaron cómo se lució el grupo de música tropical Capricho de Amor. La banda de música popular, con seis integrantes arriba del escenario, interpretaron diferentes canciones que fueron muy aplaudidas por los presentes a un nuevo ciclo diseñado por la Secretaría de Cultura. El Patio de Artistas, el próximo fin de semana volverá recibir a nuevos músicos florenses que también cuentan con este nuevo lugar para poder mostrar todas sus expresiones artísticas a la comunidad.

LLEGÓ CON ÉXITO EL CINE A LOS BARRIOS El aplauso de los chicos en el momento final de la película graficó lo que fue la jornada que la Secretaría de Cultura Municipal presentó el pasado domingo en la sede social del Club Atlético Toque Toque. La pantalla gigante del cine móvil de la Subsecretaria de Industrias Creativas que depende del Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires,

exhibió el rodaje Rodensia y el diente de la princesa, de David Bisbano. El evento incluyó un taller de música infantil del que participaron la mayoría de los niños y niñas que se acercaron al club del barrio para disfrutar de una jornada donde la calidez, los juegos y la camaradería predominaron durante toda la jornada. Los chicos, siguieron con atención las imágenes proyectadas en la pantalla gigante de 8 x 6 metros con definición HD, ubicada en la acera y que por su tamaño ocupaba el ancho de la calle Caseros a escasos metros de Presidente Perón. Mientras esto ocurría, integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Toque Toque repartieron pochoclos y jugo para todos los presentes. La gente que reside en las inmediaciones del club también se sumó a disfrutar la propuesta que fue celebrada y muy esperada por esta comunidad barrial de nuestra ciudad. Acompañaron en el lugar a la secretaria de Cultura Enriqueta Montórfano, el presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein y el director de Acción Social Julio Díaz, además de autoridades municipales que también mostraron conformidad y alegría por el momento vivido. El Cine Móvil llegó a los barrios y terminó transformándose en sinónimo de éxito. Sin dudas para volver a repetir.

LLEGARON 500 NUEVAS DOSIS DE LA VACUNA ASTRAZENECA COVISHIELD Hoy a primera hora de la mañana llegaron al vacunatorio del hospital local 500 nuevas dosis de la vacuna Astrazeneca Covi-Shield, que próximamente serán destinadas para su aplicación.

IPS: ENTRE JUEVES Y VIERNES COBRAN SUS HABERES DE FEBRERO LOS

JUBILADOS Y PENSIONADOS La oficina Local del Instituto de Previsión Social Bonaerense (CAP IPS) informa a todos los jubilados y pensionados de nuestra localidad que este jueves 25 viernes 26 percibirán sus

haberes del mes de febrero, según el cronograma que se detalla a continuación: Jueves 25: pensiones sociales y beneficios terminados en 0, 1, 2 Y 3. Viernes 26: beneficios terminados en 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.

UNLP: CURSOS DE ESCUELA DE OFICIOS El Área de Juventudes informa que se encuentra abierta la inscripción para los cursos anuales

y cuatrimestrales que dictará la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata,

durante el primer tramo del ciclo lectivo 2021.

Son 12 propuestas de capacitación gratuitas, de modalidad virtual, con prácticas presenciales

de manera obligatoria, para la certificación del tramo formativo. Dichos cursos no requieren

estudios previos y están destinados a personas mayores de 16 años que deseen capacitarse.

La escuela apunta a la formación para el trabajo para personas que se encuentran

principalmente desocupadas o en condiciones laborales precarias, que no han tenido

posibilidad de cursar estudios primarios o secundarios y que pueden encontrar en esta

propuesta educativa una oportunidad para mejorar su economía y construir a partir de los

oficios un proyecto de trabajo y de vida.

Los cursos que abren inscripción durante el primer cuatrimestre del año son los siguientes:

Auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, Electricidad Nivel I y II, Soldadura Nivel I y II,

Pastelería, Mantenimiento de Espacios Verdes, Auxiliar en cuidado de Personas Mayores Nivel

I y II, Auxiliar en Seguridad e Higiene, Cocina, Asistente administrativo (Secretarix), Mecánica

de Motos, Asistente Personal para personas con discapacidad y Carpintería general Nivel I y II

Los interesados podrán anotarse de manera on line en a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzMnathCsGvnCPaIHJBZ7Qk2RFW_F4To2fQiP8XT2cytfug/viewform

Contacto y más info: https://www.facebook.com/EUOFICIOSUNLP

