Hugo Minoli: «Agradezco mucho lo que hicieron los vecinos de Las Flores»

Hugo Minoli, sereno quien semanas atrás fue agredido brutalmente en un robo al hotel en construcción –en Ruta 3 y Av. Independencia- donde se encontraba trabajando, tuvo el alta en el día de ayer. Su regreso a casa, fue más que emotivo y esperado, tanto por sus familiares como por todos los ciudadanos que venían haciendo fuerza por su pronta recuperación. Esta mañana, charlamos con Hugo, quien contó cómo se encuentra luego de las intervenciones quirúrgicas que recibió y las posteriores atenciones médicas en el Hospital IPENSA de La Plata.

“Vine bastante cansado del viaje. Me acosté como a las 12 y descanse bien. Todavía tengo un poco de dolor, pero bien”, contó Hugo sobre su primera noche en su casa, luego de haber estado internado varias semanas. “Estuve internado unos cuantos días acá. En el hospital era como estar en casa porque los médicos, enfermeros y gente de limpieza se comportaron como mi familia. En La Plata, estuve dos días, estaba medio asustado pero al fin me dieron el alta”, agregó.

En cuanto al recibimiento por parte de los florenses, describió “yo llegue al pueblo y pensé que no habría nadie afuera. Me emociono mucho. Agradezco mucho lo que hicieron los vecinos de Las Flores; si no hubiese sido por ellos quizás estas personas seguirían libres. Agradezco al comisario, a la policía, al cura y al intendente. A tanta gente que no conozco pero estuvieron presentes”. Además, reflexionó “mi hermana fue el motor de la familia, mientras yo estaba internado. Nunca pensé vivir esto, fue todo increíble”, concluyó Hugo quien, por llegar de La Plata, deberá permanecer en cuarentena durante dos semanas.