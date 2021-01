Indican a los Anestesiólogos cumplir con las emergencias

Parece que un sector de la política se encuentra «anestesiado» pues entre los distintos profesionales que se necesitan en salud, los anestesistas ocupan un lugar importante cuando se trata de una operación o un parto. Si hacemos historia, recordemos la suplica donde tuvieron que realizar una caravana para que se actualicen los pagos, pues pasaron 6 meses sin cobrar, reclamo que tuvo su efecto positivo, pero no por mucho tiempo, ahora volvieron con algunas medidas de fuerza y este es el resultado…

«Hay una medida cautelar por medio que nos compromete a trabajar 15 días después de recibida. La recibimos el 25/12/20. En la misma nos indican a cubrir guardias mínimas o sea solo urgencias, hasta el 10/01. Con respecto al nuevo convenio que quiere imponer el ministerio, nos oponemos porque no tiene cláusula de rescisión, tiene muchas medidas punitorias que perjudican al más cumplidor y por otra parte nos obliga a cubrir guardias en lugares donde falten Anestesiologos aunque no sean de nuestra región. Comentaba a este medio una referente del área. «También hay un pedido de aumento que no es el punto que está trabando la negociación. Por otro lado agregó que, «Los Anestesiologos no tienen ni vacaciones pagas, ni obra social, ni jubilación, ni podemos sacar carpetas médicas ni nos permiten estar dentro de la carrera hospitalaria…»

Comparte esto: Tweet