El intendente Gelené se reunió con representantes de Camuzzi Gas Pampeana

El jueves pasado, en el transcurso de la mañana, el intendente Alberto Gelené, mantuvo una reunión de trabajo con el Gerente Unidad de Negocios, Diego Gonzalo López y la Jefa Centro de Gestión Las Flores, Daniela Debi, ambos representantes de Camuzzi Gas Pampeana.

Se abordaron varios temas, asumiendo el compromiso de trabajar juntos en la continuidad de la ampliación de infraestructura de la red de gas para nuevas zonas y barrios de la ciudad. Asimismo acordaron la concreción de futuras reuniones para concluir compromisos asumidos con este municipio y que no pudieron llevarse a cabo en la gestión anterior.

Es importante trabajar en conjunto por el bien de toda la comunidad, con obras y servicios en pos de la mejor calidad de vida de los vecinos.

Nueva entrega de premios “Estímulo Municipal” para alumnos secundarios Egresados 2019

La Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Las Flores, tiene el agrado de informar que en los actos de egresados Promoción 2019 del Nivel Secundario, efectuados entre el lunes 16 y el jueves 19 de diciembre respectivamente, se realizó la nueva entrega de los Premios “Estímulo Municipal” a los alumnos con mayor promedio alcanzado durante el último año de sus estudios secundarios.

Los alumnos premiados con una suma de dinero en efectivo, fueron: Gabriela Evangelina Navas, Plan FinEs -Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios- (Edificio Escuela Primaria Nº 1, Harosteguy 440), por obtener el mayor promedio en el último año del nivel secundario 9,30 puntos, en “Bachiller con orientación en Gestión y Administración”;

Brisa Cos, 6º Año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 “Del Pueblo de Las Flores”, de 9,50 puntos, en “Bachiller con orientación en Gestión y Administración”;

Estrella Pilotto, 6º Año de la Escuela de Educación Agropecuaria “María Stella Ricciardi de Fiore”, 8,26 puntos, en “Bachiller Agrario”;

Sofía Milagros Aguirre García, 6º Año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3: 9,30 puntos, en “Bachiller en Educación Física”;

Josefina Ferrai, 6º Año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 “Domingo F. Sarmiento”, 9,33 puntos, en la especialidad “Bachiller con orientación en Ciencias Naturales”

Ariel Alejandro Carballo, 6º Año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 4, 9, 34 puntos, en “Bachiller en Arte con Orientación en Música”.

Lola Di Giano, 6º Año del Instituto San Miguel, 9,84 puntos, en “Bachiller con Orientación en Economía y Administración”.

Recordemos que en los actos realizados los días 12 y 13 de diciembre, los alumnos Belén E. Adam, Tomás S. Derosa, Melina Renero, Tomás Dähn, Juan Ignacio Ostrit y Daniel Osvaldo Aschero ya recibieron el Premio “Estímulo Municipal”.

Todos ellos se destacaron por el esfuerzo, la dedicación y el esmero, lo que mostró a las claras que estas virtudes permiten alcanzar los logros propuestos.

El Intendente Municipal, Ing. Alberto C. Gelené, junto al Secretario de Desarrollo Social y Educación, Prof. Julio Hemmen y al Subsecretario de Educación, Prof. Rogelio F. Díaz hacen llegar sus más cálidas felicitaciones a todos los alumnos egresados como así también a los alumnos distinguidos con el meritorio Premio “Estímulo Municipal”.

El 24 y 31 será asueto para los empleados municipales

La Secretaría de Prensa municipal comunica a todos los empleados y agentes municipales, como así también a la comunidad en general, con motivo de la celebración por las fiestas navideñas y de Año Nuevo, será asueto los días 24 y 31. Por tal motivo esos días no habrá recolección de residuos.

Deportes

Entrenamiento en Saladillo

El pasado miércoles 18, acompañadas por el Prof. Pedro Cantet, director de Natatorios Municipales, las alumnas del equipo de competencia compartieron con sus pares de Saladillo, en la pileta Solar, una jornada de entrenamiento.

Vale destacar que durante este año los chicos de Saladillo participaron en la Liga Regional de Natación como parte del equipo de Las Flores, pero en el 2020 lo harán como invitados representando a su natatorio. Solo serán parte del equipo de nuestra ciudad los nadadores que participen de los torneos federados.

Comenzó la temporada de pileta en el Centro Recreativo Municipal

Con una gran concurrencia de público, el lunes 16 comenzó una nueva temporada de verano en la pileta del Centro Recreativo Municipal.

La misma permanecerá abierta hasta el 28 de febrero inclusive, de lunes a viernes, de 14 a 19 h, con entrada libre y gratuita, excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Los concurrentes deben pasar una revisación médica mensual de pediculosis y onicomicosis.

Liga de Fútbol Copa de Campeones

El domingo 15, en las instalaciones del polideportivo de Ferro, se realizó una nueva edición de la Copa de Campeones, organizada por la Liga de Fútbol de Las Flores y que enfrenta a los campeones de los torneos apertura y clausura.

En Sub 13 se enfrentaron El Taladro vs Juventud Unida, quedándose este último con la copa.

Las categorías Sub 15 y Sub 17 jugaron por el 2º y 3º y en ambos partidos, por ausencia del equipo campeón El Taladro, jugaron Ferro vs Juventud Unida. En sub 15 gano Juventud Unida y en Sub 17 Ferro.

En reserva obtuvo el campeonato Juventud Unida y en primera resultó campeón Ferro.

Fútbol: El Taladro

Con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes municipal, el pasado fin de semana los equipos infantiles del Club El Taladro participaron de un torneo LIFIBA de fútbol en la ciudad de Tandil, que además contó con la participación de equipos de 25 de Mayo, Azul y Olavarría.

La categoría 2012 se quedó con el subcampeonato al caer en el último partido ante la UNICEN (Tandil). De la misma manera, también la categoría 2011 también llego a la final y perdió ante el equipo de San José. Las categorías 2010 y 2009 quedaron en semi-final.

Concierto de cierre anual del Coro Polifónico Municipal

Este sábado 21, a las 21 h, en el Salón Rojo Municipal

Una vez más, cerrando y despidiendo otro año de trabajo intenso y exitoso, el Coro Polifónico Municipal, dirigido por Miguel Polito, y con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, tiene el agrado de invitar a la comunidad al concierto gratuito que brindará este sábado 21, a partir de las 21 h, en el Salón Rojo del Palacio Comunal.

En esta oportunidad, participará también, especialmente invitado, el Taller de Canto Comunitario del Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, iniciado este año.