El intendente de Ibicuy niega haber participado del “famoso asado de Prefectura”

El departamento Islas del Ibicuy (Entre Ríos) registra 25 casos positivos de Covid – 19. El intendente de la localidad, Gustavo Roldán, indicó que «hemos vuelto a Fase 1. Es preocupante la situación y se está buscando la hoja de ruta de dónde pudo haber aparecido» el virus que se propagó rápidamente.

El intendente de la localidad contó que “ya llevamos 25 casos positivos, estamos sorprendidos y asustados por la comunidad. Mi hisopado ha dado negativo y quiero desmentir que haya habido un asado o comida de participación generalizada, estuvimos investigando y hasta ahora no podemos constatar que eso haya ocurrido. No hay pruebas del mismo. No he tenido oportunidad de hablar con el jefe de Prefectura, pero ellos reciben permanentemente gente de Buenos Aires, por cuestiones laborales”, explicó Roldán.

Sobre la situación en Ibicuy, el intendente contó que “hay 200 personas aisladas, la mayoría vinculadas a la gente de prefectura, están en sus viviendas, otros están en el destacamento en prefectura y también tenemos en una cabaña acá cerca que gentilmente nos ha cedido un vecino. En Gualeguaychú, Gualeguay y Zárate también hay, fueron trasladados e internados allá. Están todo en buen estado, pero no son de riesgo tampoco, por lo que me han manifestado del hospital”.

Por último destacó que “hemos vuelto a fase 1 de nuevo, tratando de prohibir algunas actividades que habíamos liberado. Nosotros nunca habíamos liberado reuniones familiares que era lo que se decía, teníamos unos 80 proveedores que venían de afuera, y otros de acá que trabajan afuera y tienen permiso para circular. Yo estoy aislado con mi familia, pero trabajando por teléfono con el viceintendente, la secretaria de Gobierno y junto a la oposición estamos todos juntos trabajando en esto. Me quedan unos diez días de aislamiento y tratando de que todo salga bien”.

Fuente: Máxima Online