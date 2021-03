Internas UCR: el dirigente Fabián Abraham visitó el comité local

La interna radical bonaerense que enfrentará a Maximiliano Abad, en representación de la lista oficialista, y a Gustavo Posse, como líder del espacio opositor, comienza a calentar motores de cara a las elecciones del próximo 21 de marzo. La disputa partidaria fragmentó al histórico espacio y los diferentes actores y sectores de la UCR se posicionan de un lado o del otro. Este martes visitó Las Flores el dirigente Fabián Abraham, dirigente radical y máximo referente de Movilización Partidaria, sector que respalda a Posse. Abraham fue recibido por el ex concejal Ricardo Varela y ambos ofrecieron luego una conferencia de prensa en el comité de calle Hipólito Irigoyen. «La verdad que Fabio está haciendo un trabajo importantísimo en la provincia de Buenos Aires y esto es, a título personal, muy valorable porque pienso que en los últimos años se ha manejado mal el partido con el oficialismo «eligiéndose» entre ellos. Decididamente hay que terminar con esto», explicó Varela. Por su parte Abraham afirmó que «esto no es simplemente el cambio de autoridades. Acá hay algo más profundo que son dos proyectos diferentes. Uno es un proyecto que viene desarrollando las autoridades actuales que es un proyecto con intenciones de sumisión al PRO. El nuestro es el de un pensamiento totalmente diferente porque creemos en un radicalismo que sea columna vertebral de un movimiento más amplio que la alianza de Juntos por el Cambio. Eso no arranca desde los cargos y nada más. El problema no son los cargos sino los proyectos políticos que cada uno tiene». El dirigente explicó más adelante que «Cristina nos dejó con más del 30% de pobreza, Macri con el 40% y Fernández nos va a dejar con el 60%. Evidentemente hay un fracaso de la política en general para con la sociedad. El radicalismo tiene que volver a ser el faro que nos condujo en algún momento». Sobre las elecciones del 21, Abraham resaltó que «vamos a acompañar a Posse porque creemos que hay que juntar a la fuerza suficiente para sacar al oficialismo actual”.

Comparte esto: Tweet