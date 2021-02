J. Di Giano sec de Gobierno: «Estamos con mucha expectativa de poder lograr la vuelta a clase»

«Estamos con mucha expectativa de poder lograr la vuelta a clase. comenzaba diciendo quien esta al lado del intendente Gelenñe, «Actualmente estamos estudiándolo, La presencialidad con todo el cuerpo docente, alumnos y el personal que trabaja en el establecimiento. Habrá un margen para que cada establecimiento puedo tener su protocolo. Quien está trabajando para articular todo es la Dirección Gral. De Educación del Municipio..» sobre la vuelta del futbol, apreció: «Tuvimos una reunión con la Liga, en el ámbito de la provincia hay un ente que es la APREVIDE. Habría una intención que el fútbol vuelva pero sin púlbico. Sin embargo se ha pedido la presencia de un número límite de escpectadores. En las últimas horas se habló de unas 150 personas. Lo nuevo que puedo decir es que los clubes estarían en condiciones de comenzar con las prácticas…» ante la habilitación hasta las 2 de la madrugada de los gastronomicos, expresó: «Cuidándonos podemos realizar nuevas actividades. Obvio que hay necesidades que un sector de la economía vinculado al turismo o vacaciones tiene en base a su desarrollo. Hay necesidad de recaudar y atender las necesidades básicas, es un delicado equilibrio, esta habilitación hasta las 2 de la mañana en las actividades fue establecido por decreto hasta el último día hábil de febrero. Hoy estamos en una meseta relativamente baja en cuanto a la situación epidemiológica. Hubo un pequeño movimiento de casos de gente que volvió de vacaciones. Creo que se va a poder disfrutar del fin de largo tomando las medidas de prevención. Siempre estando en contacto con los comerciantes para que se cumplan las medidas…» sobre la extracción de los montículos que quedan, dijo: «Los montículos y su sacada han avanzado en varios sectores. Todo eso fue removido y se ha acondicionado la traza de la calle. Aún quedan algunos pero paulatinamente se irá reabriendo cada montículo o retén.

El Comité de Crisis se va a seguir reuniendo. Su trabajo ha sido democrático, transparente y llano donde todos pudieron exponer su punto de vista. A veces a propuesta del Ejecutivo y otras no. Ha fundionado bien. Todas las medidas que se han adoptado es porque han venido desde el gobierno provincial que no nos da margen para modificarlo…» tambien le consultamos sobre su pensamiento con respecto al tema del comienzo en la vacunación y la baja de los casos..»Lo que estamos viendo en la zona y en la provincia es una tendencia a la baja. No quedan municipios en fase 3, están todos en fase 4 o 5. Eso indica un descenso evidente en número de casos. Se espera que en el comienzo de clases y habiendo más movimiento puede que exista un repunte en la cantidad de casos. Hay que llevar rienda corta y estar atentos si se produce un número importante de casos. Estaremos atentos a la disminución o a subas de casos hasta que logremos que la gran mayoría de la población sea vacunada. En lo personal no pude vacunarme ya que por disposición sólo pueden vacunarse quienes ejercen la intendencia. Lo voy a hacer al igual que la población. No soy persona de riesgo y considero que primero se vacunarán las personas mayores, docentes, personas de riesgo.. » remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA

