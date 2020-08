Juan Manuel Damperat: «La misma gente que me señaló es la que ahora me pide aceite»

Juan Manuel Damperat “El Pipí” se crió en una florería. Ya de grande vino a Las Flores, ciudad de donde era su abuela. Con el paso de los años, descartó de su vida las harinas blancas y el azúcar refinada, comenzando a implementar el consumo de miel; la cual luego empezó a producir en Pardo. Leyendo libros, aprendió sobre el cultivo de diferentes plantas medicinales, entre ellas, el Cannabis. Hoy tiene su proyecto “Flores de Las Flores”, con el cual busca regular el cultivo de Marihuana dentro de nuestra ciudad.

Mientras recuerda que en 2011 le allanaron la casa por tener plantas de Marihuana en su patio, indica que cuando alguien necesita aceite de cannabis, se comunica con él. “La idea es empezar a promocionar el autocultivo. Estoy juntándome con una concejal y con la médica que trajo el tema al Concejo Deliberante. La gente necesita medicina, necesita tratarse con algo que no sea la medicina convencional que es un negocio para las farmacias”, sostiene convencido. A su vez manifiesta lo injusto que es el hecho de estar con miedo a que alguien se robe sus plantas o que la policía los allane.

“Hay gente a la que le cambia la calidad de vida el consumo de Cannabis”, subraya en la charla que mantuvo en FM Alpha.

Sobre su proyecto para regular el cultivo, agregó “primero cubrí mi consumo interno y después comencé a hacer el aceite, pero es complejo ya que hay que tener varias cepas según la enfermedad (…) cuando falta Marihuana en Las Flores, pasan cosas feas. Porque toman vino o consumen pastillas, dos drogas que se venden legalmente”. Al mismo tiempo remarca que el prohibicionismo le da el negocio a alguien.

“Yo hago cultivo solidario, no vendí una flor en mi vida porque sé lo que es que te señalen. Los que me señalaron son muchos de los que hoy me piden aceite y yo se los doy. Pero mi idea es poder asesorar a la gente para el cultivo y enseñarles a hacer aceites. Mi filosofía de vida hace que viva en abundancia, no cobro el aceite, no busco plata con esto”, destacó a modo de conclusión.

