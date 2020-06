Juan Pablo Falasco: «Existe un borrador donde la caja del IPS podría pasar a la Anses»

Hace días se difundió la noticia de que la caja del IPS pasaría a la Anses. Eduardo Santín, titular de la entidad desmintió esta posible realidad. De igual manera, esta mañana charlamos sobre esto con Juan Pablo Falasco, encargado del Instituto de Previsión Social a nivel local.

“La realidad puntual es que hoy existe un borrador con el supuesto paso, que causa cierta preocupación. Él –Santín- desmintió esta supuesta información pero en los pasillos del organismo se sabe que existe ese borrador para que Anses absorba la caja del IPS”, confirmó Juan Pablo.

Haciendo memoria, agregó “en la época del 90 estuvo la misma intención, al igual que en 2007. Desde lo legal no se puede hacer. Si el IPS solicita un salvataje económico de nación sí se podría. Eso es lo que se discute porque no es fácil apropiarse de este ente. De pedir un salvataje económico estaríamos en problema, pero eso no ha pasado”.

En cuanto a los beneficios del IPS, describió “los docentes se jubilan con 50 años y 25 de servicios, se toma el mejor cargo y hay muchos más servicios que el trabajador no está dispuesto a resignar”.

Finalmente contó que ya está depositado el haber jubilatorio junto al aguinaldo para los jubilados y pensionados.