Juan Tibiletti: «El contexto donde uno vive influye en la salud»

El Secretario de Salud, médico pediatra Juan Tibiletti estuvo en el piso de la radio luego de que ayer se oficializara la noticia de que un empleado rural de nuestra localidad contrajo Hantavirus. Si bien el hombre ya se encuentra fuera de peligro, desde el área municipal comenzarán con una campaña de prevención, tanto para el área rural como la zona urbana, algo que ya habían hecho también con el Dengue. Además de este importante tema, dio otros detalles referidos a su gestión.

«La función pública te hace ver una realidad que uno como trabajador de la salud en un hospital o un centro privado no conoce. En medicina no llamamos salud sólo a la ausencia de enfermedad sino al bienestar de lo biopsicosocial. El contexto donde uno vive influye en la salud», remarcó el Secretario, agregando a continuación «nos propusimos con Xenia Forconi, la Directora de Salud, poner políticas claras de prevención y para eso hay que salir a la calle, conocer a la gente. Apenas entramos en la gestión comenzamos con la prevención del Dengue (…) nuestros agentes sanitarios han logrado concientizar, entregar folletos y repelente. Hay muy buena aceptación por parte de la gente».

Haciendo referencia al Dengue y, por otro lado al Coronavirus, declaró «estamos en una región endémica de Dengue. Esto va a seguir hasta el otoño, es una preocupación y por eso tomamos cartas en el asunto. El Coronavirus es una enfermedad actual, que se contagia rápidamente pero con baja mortalidad y que casi no afecta a los chicos. Estamos alertas pero no es para entrar en pánico. En Las Flores estamos atentos, aunque no hemos tenido ningún caso o sospecha».

También contó cómo se encuentran los Centros de Atención Primaria de la Salud en Las Flores. «Los CAPS estan bien, trabajando con médicos de las especialidades más importantes. Hay ginecólogos, pediatras, clínicos, nutricionistas, psicólogos. Mejoramos los CAPS de la zona rural. Queremos que sean referentes así la gente no va tanto al Hospital», respondió Tibiletti.

A modo de cierre de la entrevista, explicó que irá al Concejo Deliberante para charlar con los concejales sobre los animales callejeros, un tema que sin dudas, no escapa a la salud general. «Nos hemos propuesto mejorar el albergue canino, que la gente pueda ir, mirar, adoptar. Que haya gente encargada de ese lugar, agrandarlo, que los perros estén separados así no se pelean. Queremos darle la importancia que tiene que tener», concluyó.