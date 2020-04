Juani Cáceres al mismo ritmo

El palista olímpico Juan Ignacio Cáceres nos contó en el día de hoy qué hace dentro de su casa, cómo entrena y se mantiene en este aislamiento. En la mañana de FM Alpha, mediante comunicación telefónica, charló con Ernesto Varela.

“La situación está muy difícil, no podemos salir a entrenar pero desde casa trato de llevar una rutina lo más parecida posible a una semana normal. Tengo en mi casa los aparatos necesarios para entrenar. Tengo un kayak ergómetro que simula el movimiento y dificultad de un kayak, tengo pesas para seguir con la línea de trabajo que me mandaron así que quemo energías por ahí”, contó Juani.

Al mismo tiempo relató “la sensación de remar en un kayak ergómetro es muy parecido al kayak pero no es lo mismo. Después trato de llevar una rutina que a mi cabeza me ayuda y me hace más llevadero esto del encierro. Uno a veces tiene bajones y se rehúsa a aceptar la realidad; seguro todos tenemos esos momentos. Es difícil aceptarlo pero todas estas rutinas me ayudan a llevar la cuarentena de una mejor manera”.

Reflexionando sobre el selectivo en El Tigre, donde logró un tercer puesto, indicó “me dio la posibilidad de seguir estando en el equipo, para buscar una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que esto me permite también entrenar más y seguir preparándome para una distancia donde soy nuevo”.

Como conclusión dio su mirada sobre la pandemia. “Le digo a la gente que tenga paciencia. Es una situación difícil para todos pero si nos quedamos en casa creo que frenaremos la curva de contagios. Ver lo que hicieron otros países nos permite no cometer los mismos errores”, sostuvo el deportista florense.