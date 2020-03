La comunicación en épocas de pandemia

Así como la creación de la rueda que revolucionó, el motor eléctrico que le dio dinamismo a la industria mundial, internet – redes, una tecnología donde la mayoría ha quedado atrapada, un sistema creado fines de los 60 y que estallo en los 90 y nos catapulto a la globalización.

Por Ernesto “chino” Varela

No nos alcanzara la imaginación para poder observar que sería del pensamiento humano en esta época sin la tecnología actual, aunque nos daría una proyección mirando hacia atrás, principalmente con respecto a las pandemias que han azotado al mundo en otras épocas. Su comportamiento, sus acciones, el vacio que se le produce a algunos ciudadanos cuando ingresa un virus letal y pone en jake al mundo, o por lo menos a aquellos menos protegidos, sea por indiferencia o por no observar los alcances y proyección de un enemigo invisible que sigue penetrando silenciosamente. Sin la comunicación actual habría más fallecidos por susto o depresión o Asilamiento que por la misma pandemia, donde se descubre en algunos casos la misma “claustrofobia”, tal vez esto se agrava en el espectro que no maneja una computadora, pues la TV no alcanza a contenerlo al no ser interactiva, mientras que cuando uno utiliza internet, es la propia persona que motiva al ordenador. Pero la comunicación a través de datos, remarcando con otro vocabulario, hace que la historia sea distinta, si bien en algunos casos nos pone los pelos de punta, también nos contiene, la humanidad tiene una plataforma de información que logra saber lo que sucede dejando de lado el “misterio” que lo condiciona al mal pensamiento.

Red de redes, eso es internet que operan a través de plataformas digitales, gran comunicación inalámbrica vía wi-fi donde permite tener la información del mundo colocando un par de títulos en nuestro buscador sin límites ni espacios.

Así como décadas pasadas se preguntaba que iba a pasar con LA RADIO cuando aparece la TV, también nos vemos presionados por esta modalidad donde lo analógico tiene fecha de vencimiento, aunque todavía los medios tradicionales tienen la última palabra. Con respecto a estos, toman la información en un 90 % de portales digitales, redes sociales, comunicación clasificada como puede ser hasta de un mensaje de whatsapp o comunicación telefónica, pero el buen periodista sabe que tomar y que dejar, pues así como nos comunica bien, nos comunican mal, principalmente los portales que caen en la seducción de publicar “la primicia” o cuanto antes lo sucedido, donde también se puede caer en más errores, pues considerando la poca mano de obra que se puede emplear para la confección de portales de pueblos chicos, pues quien elabora la información, es quien la sube y también es el corrector, “casualmente como en este momento”. Internet el gran atlas, que también por otro lado mata a las grandes editoras, pues se estima que hoy más del 95 % de la información esta digitalizada y de ahí un altísimo % en algún servidor. Internet la tecnología de las libertades y de propia autonomía, pues todos somos participe, desde alguien que sube una simple imagen, hasta un laboratorio que sube a su servidor un prospecto de alguna droga. Todo está en tu buscador, es difícil que tu buscador se quede sin responder la consulta que le hagas, eso nos proyecta a la inmensidad de la red de redes, pues en este mismo momento, se están subiendo miles de minutos a youtube u otros servidores gigantes que no son más que diversas computadoras añadidas donde te permite obtener la misma información en cuestión de segundos cuando varios internautas la piden al unísono. Ejemplo, en mi experiencia sobre la cobertura del Dakar, conocí en un vivac cómo funcionaba la información que se generaba casi segundo a segundo. 400 vehículos en funcionamiento a la vez, cientos de “step control” que suministraban información a distintas computadoras, y a la vez asistían a más de “cientos de servidores”. Para tomar real dimensión de lo que decimos, cualquier página web local tiene un servidor normalmente en Bs. As. Que distribuye la información a quien se la pida a partir que coloque el dominio www.fmalpha.com.ar, la ASO (amaury sport organisation) como dijimos, posee en época de competencia, cientos de ellos, pues la información debía ser ágil, efectiva y certera, para todo esto en cada “Step control” debía haber 4G, detalle que observábamos y que muchas veces nos orientaba para saber donde culminaba el mismo. Finalizando, no se puede negar que es un sistema que enlaza la relación humana virtual, efectivamente virtual y aquí existen dos efectos que se le producen al ser humano al uso intensivo –principalmente si te desayunaste en la vida con la redes- en principio acerca tremendamente a la gente que está lejos, y aleja a los que están cerca, aleja bajo el pensamiento de que soluciona las inquietudes de alguien que esta tal vez en la habitación vecina o a 20 cuadras de su casa, pero empezamos a olvidar los énfasis y los alcances y compromisos que significa la presencia de un ser humano con otro, por lo tanto hay una implícita sensación de apartamiento espiritual que se traduce en una baja del compromiso con el otro, también en muchos casos colocamos en un mensaje de whatsapp escritos que tal vez frente a frente no lo decimos, atención esto también sucedió con el teléfono, el detalle que acá, es que queda escrito. Remato este escrito con algo que coloque al comienzo, “si bien en algunos casos nos pone los pelos de punta, también nos contiene.