La cultura tiene un rol muy importante que nos interesa trabajar.

Conversamos con la nueva secretaria de cultura del municipio local. Enriqueta Montorfano que se encuentra –como decía la abuela-esperando familia. Ahora ya con dos meses en su haber, nos comenta de su adaptación, ambiciones e impronta que intenta imponer, donde su situación no parece ponerle limites a sus proyectos… “estos dos 2 meses se han pasado rapidísimo por la dinámica y que en el verano ha tenido mucha demanda y también salimos a la comunidad con varias líneas de trabajo, como cultura en la plaza que es un evento que articula con muchas áreas…!, la secretaria tiene esa impronta que es o que ese ve, ahora presta servicios para instituciones , asociación o independientes que deseen organizar eventos, hay apoyo de la secretaria. También tenemos un grupo de trabajo, casi 40 personas entre talleristas y planta permanente donde nos encontramos con poca motivación y falta de asignación de tareas, pero nos tomamos el tiempo necesario para canalizar la demanda y la situación personal.

Estamos viendo que plataforma tenían los talleres de la secretaria, vamos a incorporar 4, lo que hacemos es reformularlo. Una de las consignas de trabajo es hacer relevamientos comunitarios, hacer entrevistas con referentes, porque desde el 2008 que estoy trabajando en lo cultural y siempre es la misma queja, la secretaria tiene que salir a la calle, porque si vos no tenes la experiencia de cierta realidad no sabes cómo llegar a las personas.

La reunión con Augusto Acosta ministro de producción, ciencia e innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires,-dijo- fue una reunión muy interesante ya que pensamos en el turismo como un generador de empleo, con un impacto profundo, productivo y comunitario interesante, y desde provincia lo que se plantea es potenciar y fortalecer las identidades locales, las manifestaciones culturales, para que generen identidad a partir de un trabajo y desarrollo de distintas cuestiones. Lo que queremos hacer es que los municipios generen cultura, estructuras, etc., que el turismo se nutra de las propuestas culturales, hicimos un análisis de cómo se habia encontrado la provincia y como habían disminuido un montón de indicadores a nivel turístico, productivo y demás, la idea es revertir estos indicadores. Hace 15 día aproximadamente estuvimos con la gente de producción y las chicas de turismo, planteamos cada uno desde su área la realidad de Las Flores, tuvimos casi 4 hs de reunión sobre cuáles eran las necesidades que teníamos.

Con respecto al presupuesto asignado al 2020, expresó su ambición de que sea más…“tenemos el presupuesto muy bajo, entendemos que hay otros sectores como desarrollo que son necesarios los presupuestos más altos ya que hay necesidad. La cultura es un espacio de contención social, históricamente siempre primaron otras cosa, no solo en las flores, lo que antes era ministerio de ahora es el ministerio de producción, o lo mismo pasa con deportes.

La flamante secretaria que no comparte el criterio de la comisión de Corsolandia sobre la forma de inclusión de los chicos con capacidades diferentes manifestó, “ Yo plantee esa inquietud a la comisión, porque me parece que son nenes y nenas iguales a los demás que deberían estar disfrutando del carnaval. nosotros estamos desde el municipio acompañando, pero todo el reglamento lo hace la comisión, yo les hago llegar estas inquietudes ya qu7e son cosas que me llegan y que comparto como ciudadana.»

Por otro lado y finalizando la entrevista, expreso su apoyo al nuevo lenguaje inclusivo……

«Esta muy bien el vocabulario inclusivo, hay que ayornarse, son cuestiones que parecen bobas pero nos hacen pensar en a inclusión, identidades de género y en la sexualidad de los jóvenes y de muchos adultos también que en su momento no pudieron expresarse tal cual lo sintieron. Como sociedad hay que darles participación, ya que como ciudadanos tienen los mismos derechos a los demás. «