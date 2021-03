La decisión “D” pegar el gran salto

La comisión directiva de Ferrocarril Roca afronta un momento clave vinculado al desarrollo futbolístico e institucional. Es uno de los clubes que AFA evalúa que pueda jugar en la Primera División D del fútbol argentino. Tarea muy difícil que cambiaria para siempre el destino del fútbol de Las Flores.

Por Flavio Iacomini

Posiciones encontradas: por un lado seguro el orgullo interior por saber que a lo largo de los años se fueron dando todos los pasos con seriedad, responsabilidad y mucho trabajo. Por el otro, el temor y las inseguridades lógicas por afrontar un gran desafío que incluye además, mayor compromiso aún. El Club Ferrocarril Roca de Las Flores, una institución modelo del crecimiento de nuestra ciudad, cumple con todas las requisitorias que exige la Asociación del Futbol Argentino para poder convertirse en un equipo del interior de la provincia que se incorpore a la Primera D Metropolita, una de las cuatro divisionales de ascenso del futbol profesional argentino. La carpeta de Ferro en AFA en cuasi perfecta. Tiene un estadio en optimas condiciones, ha presentado equipos competitivos en los torneos federales, su manejo económico financiero también se destaca y el comportamiento social de los espectadores florenses cuando van a la cancha ha sido ejemplar. AFA quiere incorporar cuatro equipos del interior para que se enfrenten con Yupanqui, Claypole, Victoriano Arenas, Cañuelas, Excursionistas, por citar algunos de los clubes históricos del ascenso. La plantilla quedará fija por lo que el futbol de Las Flores se cruzará siempre todos los sábados con estos equipos del conurbano que desde hace décadas conforman esta divisional del fútbol argentino. Cuántas cosas por analizar y de allí los temores lógicos por ingresar en un territorio que traerá aparejado un sinfín de situaciones diferentes a lo acostumbrado. Cada quince días, sus rivales vendrán a jugar a Las Flores. Con su gente, con sus barras, con su folclore del bueno y del malo también, este ultimo tan distinto al nuestro. No obstante, para nosotros los futboleros, adrenalina a flor de piel !Qué lindo es poder ganarles no!. El fútbol florense en los grandes medios, la ciudad cada vez más conocida y los sueños interminables de poder escalar hacia un futuro. La realidad también indica que los dirigentes de Ferrocarril Roca son muchachos que todo lo que han logrado y siguen consiguiendo para el club lo hacen merced a un trabajo muchas veces descomunal. Donde dedican horas de sus tiempos de vida para contribuir a este desarrollo social e institucional. Esto mismo, hacen la mayoría de los dirigentes de los demás clubes de Las Flores. Ninguno de ellos es millonario, como para poder bancar cualquier desajuste financiero que pueda provocar una participación en un campeonato de estas características y porque no decirlo dedicarle más horas de sus tiempos al trabajo en el club. A tener en cuenta también, la coexistencia con los torneos de la Liga de Fútbol de Las Flores, donde Ferrocarril Roca deberá seguir jugando como entidad afiliada. Lo bueno seguro: la motivación existente del futbolista florense destacado para poder integrar ese plantel que cada dos semanas deberá viajar al conurbano para cruzarse con equipos con historia en el ascenso. Cuántas cosas cambiarían. La pregunta también ¿Sería un proyecto de la ciudad más allá de los colores albicelestes? La decisión de pegar el gran salto estaría ahí muy cerca. Un tremendo desafío como para saber ponerse en el zapato de los otros. Lo cierto es que el Club Ferrocarril Roca y por consiguiente el fútbol de Las Flores, podría llegar a cambiar su destino para siempre. Dios y la vida lo dirá.

