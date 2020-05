La Laguna; Un cable a tierra para los florenses

Si bien el tiempo acompaño poco, la realidad es que muchos estaban esperando un espacio abierto, deseado, querido, emblema del esparcimiento de nuestra ciudad, como lo es “El Parque Plaza Montero” o La Laguna para otros. Para correr, caminar y ver en forma más abundante, lo verde que todavía nos deja disfrutar el otoño. Tal vez el cuestionamiento es si esto no se debería haber hecho antes, y con la libertad espiritual mas llena, podríamos avanzar en el pico de la pandemia con más oxigenación psicológica, si bien nadie tiene la bola mágica, la realidad es que la gran necesidad Psico-física y comercial llamó a más flexibilización social en forma urgente.

Hoy por la tarde se abrió por primera vez el Parque Plaza Montero de 14 a 17 hs. después de 65 días sin poder disfrutarlo, si bien la gente giró con prolijo comportamiento -un poco mas de 200 personas-, la realidad es que el tiempo no estuvo muy de acuerdo como para acompañar a los desesperados practicantes de la vida al aire libre, que en el caso de trotar, se podía evitar el barbijo ya que limita en demasía la oxigenación. Para este martes se espera más adeptos considerando que el viento no se adueñará tanto del centro de la Pcia. de Bs. As. y una temperatura de 16 grados. Por otro lado como se informó, los autos no podían ingresar al circuito, pero mañana martes si lo podrán hacer y estacionar sin inconvenientes alrededor del parque, otro tema a evitar será el uso de juegos y equipos de gimnasia dentro del parque.