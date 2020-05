La Liga de Comercio solicita la ampliación de horarios comerciales

La LIGA DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LAS FLORES, haciéndose eco del pedido de sus asociados, ha hecho llegar en el día de la fecha al Intendente Municipal de nuestra ciudad, Ingeniero Alberto C. Gelené una nota, referida a la administración de la cuarentena y aislamiento social vigentes a raíz de la pandemia COVID 19.

En la misma solicitamos la extensión del horario de actividad hasta las 20:00 horas para evitar colas en los comercios que en esta etapa de inicio del invierno, resultan más que nunca inconvenientes; la liberación del horario de uso de los cajeros automáticos bancarios y la ampliación del horario de atención de las actividades habilitadas a partir del 30/04/2020 entre otros puntos.

Todos estos aspectos dentro del estricto cumplimiento de los protocolos vigentes.

A continuación la nota completa:

Por la presente nos dirigimos a Ud. ante la necesidad de analizar la evolución de la situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia mundial COVID-19.

Como ya lo manifestáramos en notas anteriores, las medidas implementadas hasta el momento con la campaña que a todos los niveles de gobierno se ha desarrollado para atenuar los efectos de la pandemia que nos afecta, han limitado en manera notable la expansión del virus y sus lamentables consecuencias, salvando gran cantidad de vidas. Simultáneamente, los efectos no deseados, pero previsibles de la política implementada se van haciendo día a día mas visibles afectando en forma muy pronunciada la situación de vastos sectores de la actividad económica deteriorando el nivel de actividad y empleo.

Es nuestra intención seguir trabajando para generar las mejores condiciones para CONVIVIR con esta pandemia (ya que por ahora no podemos eliminarla) retomando actividades usando la experiencia vivida y el alto grado de concientización adquirido por nuestra sociedad, para tomar los recaudos necesarios, sumándole como elemento a considerar la llegada del invierno que requiere que adaptemos ciertos aspectos.

Las medidas tomadas por su administración en respuesta a nuestra solicitud, habilitando varias actividades no esenciales en un horario restringido y adoptando un protocolo de seguridad, trajeron algo de alivio pero lejos de recuperar el nivel de operaciones, estamos en un promedio de disminución del 65% del nivel de ventas respecto a valores ajustados por inflación del año anterior.

Conjuntamente, vemos que determinadas resoluciones tomadas en el mes de Marzo, en el momento del lanzamiento de la cuarentena a fin del verano, es necesario revisarlas en gran medida.

En conclusión creemos que resulta imprescindible la adopción de medidas en los siguientes aspectos:

HORARIO DE ACTIVIDAD: Resulta a esta altura totalmente inconveniente la suspensión de las actividades a las 18:00 horas. El mantenimiento de esta restricción hace que se formen colas en el exterior de la mayoría de los lugares de concurrencia masiva, tanto sean supermercados, y ferreterías como en los cajeros automáticos bancarios. Esta última actividad merece un párrafo aparte dado que se pretende resguardar a los empleados de la afluencia masiva de público a punto tal que algunas sucursales locales han licenciado en forma alternada a parte de su personal y se propone que todas las operaciones se hagan en cajeros automáticos, recargando la actividad de estos, mas aún no permitiendo operaciones luego de las 18:00 horas, formándose largas colas que mansamente hemos hecho. Esto en forma continuada y permanente es una degradación del servicio al usuario y lo colocan en una situación de inferioridad respecto a los bancarios, sometiéndonos a esperas al aire libre, sujetos al sol, la lluvia, el viento y ahora el frío. Si lo que se pretende es cuidar a los ciudadanos de Las Flores, se deben tomar otras medidas. Hay resoluciones adoptadas por el Banco Central que escapan a su ámbito de decisión, pero el tema del horario es de exclusiva responsabilidad local, no responde a ningún decreto nacional ni provincial. Exactamente los mismos efectos se producen en supermercados, farmacias y ferreterías, donde vemos colas afuera de la mayoría de estos comercios, e inclusive en actividades que como las librerías y fotocopiadoras deben cerrar al mediodía. HORARIO DE REINGRESO A LA CIUDAD: Simultáneamente se ha llegado a establecer que para los residentes de nuestra ciudad que viajan por el día, contando con la debida autorización para transitar, respondiendo a las necesidades de abastecimiento y distribución de los comercios y las industrias locales, que deben estar de regreso en los ingresos a nuestra localidad habilitados antes de las 18:00 horas. O sea que tomando en cuenta los retenes que se deben atravesar para salir de la Capital federal, la actividad en esa ciudad los vehículos de carga la deben concluir a las 14:00 horas y el resto a las 15:00. Esto genera un desaprovechamiento del viaje obligando a dos alternativas: 1) Volver a viajar. 2) Pernoctar fuera de la ciudad. Ambas son igualmente mas riesgosas para la transmisión del COVID 19 que un vehículo transitando a las 21 o 22 horas por la ciudad. Es imprescindible eliminar esta restricción. HORARIO DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES: Ha resultado positivo para la restricción de la circulación el sistema de salidas alternadas según el número de D.N.I. Simultáneamente los comerciantes incluidos en rubros autorizados a abrir en un horario restringido a partir del 30/04/2020, han cumplido en un altísimo porcentaje el protocolo establecido, evitando la acumulación de público dentro de los locales, exigiendo el ingreso con barbijo, etc. Ahora, como ya lo mencionamos en los casos de las librerías y fotocopiadoras por ejemplo, se forman colas fuera de los locales. En otras actividades, relacionadas en mayor medida con el consumo de tipo personal, el nivel de actividad se ve muy afectado por el horario. Muchos potenciales clientes que están cumpliendo con su trabajo no tienen disponibilidad horaria para comprar en esos comercios antes de la hora del cierre. En estos casos creemos que dado el cumplimiento y el escaso movimiento que se ha observado en los mismos, deben tener el mismo horario habilitado que el resto de las actividades. Esto se está cumpliendo hoy en ciudades vecinas tales como Saladillo, 25 de Mayo, etc. DELIVERYS: Adicionalmente, ha resultado positiva la ampliación del horario para la circulación de deliverys permitiendo la actividad con el debido control. En tal sentido, a los asociados propietarios de restaurantes, pizzerías y casas de venta de comida caliente les resulta totalmente insuficiente el horario establecido dada la costumbre del público de iniciar la compra a estos establecimientos a partir de las 21:00 horas y por otro lado, les resulta sumamente pesado continuar con sus salones cerrados.

Por lo expuesto, solicitamos lo siguiente:

Se amplíe el horario de todas las actividades autorizadas a operar hasta las 20:00 horas.

Se deje librada la concurrencia a los cajeros automáticos de las sucursales bancarias las 24 horas del día.

Se permita el ingreso de residentes en nuestra ciudad que viajaron por uno o dos días, las 24 horas del día.

Se amplíe el horario para operar con delivery hasta las 24:00 horas.

Se permita la apertura de bares y restaurantes para la concurrencia de público con reserva estricta (mediante una comunicación por mail con copia a una casilla de mail oficial, en la que quede constancia de la reserva y sirva de salvoconducto para que el cliente transite) y al 50% de su capacidad habilitada, con una restricción a la cantidad de comensales por mesa. Hay ya protocolos elaborados para otras ciudades que podemos aportar para la implementación.

Insistimos en que como Ud. sabe las pymes argentinas (donde los comercios, los prestadores de servicios y las industrias de Las Flores están incluidos) estamos pasando un estancamiento desde mínimamente los últimos 8 años, con recesión en los últimos 3, colocándolas en una situación que hacía peligrar la subsistencia de muchas aún antes del 20/03/2020 y que esta situación las ha desbarrancado totalmente.

Creemos que las medidas solicitadas son imprescindibles para, priorizando la salud de vecinos, empresarios y trabajadores, limitar la caída en las ventas, así como brindar servicios y abastecimientos a todos los florenses, priorizando el compre local y respetando absolutamente las medidas encuadradas dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

También insistimos en que se exima del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a todas las actividades consideradas no esenciales que se han visto imposibilitadas de funcionar y también a aquellas que hayan visto sensiblemente disminuida su actividad y se los exima también del pago de alumbrado público, conceptos que impactan directamente en nuestras economías considerando estas medidas indispensables para no padecer cierres que demandaran después mucho tiempo para poder revertir. Llamamos especiamente su atenciòn sobre este punnto dado que es la tercer oportunidad que lo solicitamos y hasta ahora no hemos tenido respuesta.

Sin más, como agentes de la iniciativa privada, genuinos generadores de empleo y fuentes de recaudación para el Estado, queremos recordar una vez mas que estamos a disposición para cumplir con nuestro rol y que tenemos muy en claro el cumplimiento de nuestra Responsabilidad Social Empresaria, acompañando todas las medidas que tengamos que cumplir para salvaguardar la salud de la población.

Lo saludamos muy atte.

LIGA DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LAS FLORES

Roberto Campos Carlos Cattorini

Secretario Presidente