La Música Tropical desembarca en el «Patio de Artistas»

(Del Boletín Municipal – Miércoles 6 de enero de 2021)

En el marco de las actividades y eventos programados para este verano en Las Flores, la Secretaría de Cultura presenta “Música Popular en Cultura”, un espacio donde nuestros artistas locales actuarán y presentarán sus shows musicales al público. Este domingo 10, a las 20,30 h, en el Patio de Artistas de la mencionada Secretaría, se presentará el solista Andrés de Angelis y el Grupo «Dos Continentes», con la mejor música tropical de todas épocas. En este patio, que tiene su zona de ingreso sobre la calle Hipólito Yrigoyen, durante más de una hora y media, los artistas locales actuarán para el público que podrá disfrutar accediendo al patio con entrada gratuita y limitada, con todos los protocolos de bioseguridad vigentes, previa inscripción para acceso al lugar en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsT-FWY735R2zo4jAB-8pL1wklWQswI66O8v_SZi7s1K5jRg/viewform?usp=sf_link

Más del Boletín Municipal

BECAS ECONÓMICAS Y HABITACIONALES

La Secretaría de Educación informa que se extiende hasta el próximo viernes 8 el plazo para presentar la documentación obligatoria de los alumnos que solicitaron las Becas Económicas y Habitacionales. Es importante recordar que quienes no tengan la documentación obligatoria completa no serán evaluados por la comisión de adjudicación.

Documentación Obligatoria:

Fotocopia del DNI del solicitante y grupo familiar.

Foto carnet 4 x 4.

Constancias de ingresos (Recibos de sueldos).

Constancias de egresos del grupo familiar (Fotocopias de facturas de Agua, Gas, Luz, Celulares, Alquiler y ABL).

Título Secundario.

Certificado analítico de estudios.

Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2021 y plan de estudios. La documentación completa deberá ser enviada al e-mail becas@lasflores.gob.ar o presentada en la Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem, 1º. Piso, en el horario de 7 a 14 h, hasta el día 8 de enero de 2021.

SE REUNIÓ LA COMISIÓN DE EMERGENCIA, FOCALIZANDO EL DEBATE EN LA NOCTURNIDAD Y LAS REUNIONES SOCIALES MASIVAS

Ayer, en horas de la noche, en base al nuevo aumento de casos que se observa en CABA, AMBA, y en nuestra ciudad, se volvió a reunir la comisión de emergencia para evaluar la situación epidemiológica, y las posibles medidas a implementar en consecuencia. El intendente transmitió datos de la provincia, a partir del contacto que mantuvo mediante videoconferencia con el gobernador Axel Kicillof. La reunión giró en torno a la preocupación de las autoridades frente al aumento de los casos luego de los festejos por las fiestas de fin de año. De esta forma, todos los integrantes de la comisión trabajaron sobre nuevas medidas preventivas para evitar un mayor ascenso de la curva de contagios, y que, de esta manera, desde la provincia o nación no vuelvan a colocar a la ciudad de Las Flores en una fase 3, lo cual conlleva restricciones más férreas para el ámbito comercial. Es por ello que desde la comisión de emergencia se resolvió limitar la utilización de los espacios públicos para reuniones sociales. Se podrá permanecer en los espacios públicos hasta las 22 hs, y, luego de ese horario, no se permitirán reuniones masivas en dichos espacios. De todas maneras, continúan permitidas las reuniones de hasta 20 personas al aire libre en los domicilios particulares, siempre manteniendo los protocolos establecidos, distanciamiento social, no compartir bebidas, etc. Y hoy por la tarde se va a desarrollar una reunión con los propietarios de los locales gastronómicos, para consensuar con ellos un horario de cierre de dichas actividades, para los días semanales (lunes a jueves), y otro para los fines de semana y feriados. Las definiciones en esta materia se informarán de manera precisa una vez culminada esta reunión con gastronómicos. Cabe destacar que todas estas medidas que se están llevando adelante son para poder controlar de una mejor manera la propagación del coronavirus, y así cuidar la salud de todos los florenses, mientras se continúa con el proceso de vacunación. Las limitaciones definidas son medidas que se creen adecuadas para evitar un crecimiento excesivo en la tasa de contagios, lo cual podría traer restricciones perjudiciales para el comercio local.

CUENTOS Y CANCIONES PARA TODA LA FAMILIA

La Secretaría de Cultura tiene el agrado de invitar a la comunidad a disfrutar los eventos programados para este verano en el Patio de Artistas de la sede y en los parajes rurales. Este viernes 8, a las 20 h, en el Patio de Artistas, con entrada libre y gratuita, se presentará “Rueda de luna”, cuentos y canciones para toda la familia, dos mujeres que vienen de lejos con su casa de cuentos rodante, cantando y contando historias de todos los tiempos y pregonando retahílas compartidas con el público. Ellas crean un tiempo fuera del tiempo y dan vida a muchos personajes con música y palabras. Para presenciar el espectáculo en el Patio de Artistas de la Secretaría de Cultura la inscripción se realiza en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsT-FWY735R2zo4jAB-8pL1wklWQswI66O8v_SZi7s1K5jRg/viewform?usp=sf_link De la misma manera, “Rueda de luna” llegará con sus canciones y cuentos al paraje rural El Trigo, el sábado 9 a las 19 h. Esperamos a toda la familia a disfrutar este espectacular evento.

BIBLIOTECA AMBULANTE

La Secretaría de Educación y la Biblioteca Municipal Dr. Pablo Minellono informan a la comunidad que el próximo viernes 8 de enero, a las 20 h, en el marco de la presentación de “Rueda de luna”, se dispondrá, en el Patio de Artistas, un stand del que se podrán retirar gratuitamente novelas, cuentos y poesías. El objetivo central de esta iniciativa es democratizar el acceso al libro, promover la lectura y construir nuevos lectores.

Comparte esto: Tweet