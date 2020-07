La pesca todavía no está habilitada

El sábado, referentes del Club de Pesca Las Flores estuvieron reunidos con el intendente, Alberto Gelené y el Secretario de Deportes, Fernando Muñiz. En la charla confirmaron que, en los próximos días se habilitara finalmente la pesca. Para saber más detalles, nos comunicamos con Ángel Polito.

“La reunión fue bastante positiva. La pesca todavía no está habilitada, sólo se preparo el protocolo”, informó Ángel quien también agregó “mañana tenemos una reunión con Fernando Muñiz para los últimos detalles. Yo calculo que para el próximo fin de semana la gente podrá salir a pescar”.

En cuanto a las medidas, es importante que los pescadores utilicen barbijos y estén distanciados entre ellos. “Esperamos que la gente tenga consciencia porque cuando haya un caso todo vuelve para atrás”, aseguró.

También comentó que no se podrá pescar en la laguna del Difunto Manuel ni en el Río Salado, ya que el mismo no pertenece a nuestra localidad y la idea es que los florenses no se mezclen con ciudadanos de otras ciudades.